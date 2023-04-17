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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من 720 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صينية جديدة| صور

بـ 720 ألف جنيه سيارات
بـ 720 ألف جنيه سيارات صينية جديدة

يقدم داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات الصينية موديل 2023، وتتنوع تلك السيارات في المواصفات والأسعار، بحيث تناسب مختلف دخول المواطنين المصريين، ومن هنا يمكنهم تملك سيارة من هذه الإصدارات وهي ، سيارة بى واى دى‬ F3 ، وشيري اريزو 5، ودفسك 330S ، وام جى ZS، وجيلي كول راي، لتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم والتنقل بأسرهم .

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات صينية موديل 2023 أسعارها أقل من 720 ألف جنيه :


1- جيلي كول راي

تحتوي سيارة جيلي كول راي موديل 2023 علي خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 175 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية.

سيارة جيلي كول راي موديل 2023

تتوافر سيارة جيلي كول راي 2022 بداخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 629 ألف جنيه، وتصل الي 719 ألف جنيه .

2- ام جى ZS

تستهلك سيارة ام جى ZS موديل 2022 من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر،  وقوة 119 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتسارع سيارة ام جى ZS من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية .

 ام جى ZS موديل 2022 


تباع سيارة ام جى ZS موديل 2022 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 679 ألف جنيه، وتصل الي 719 ألف جنيه .

3- دفسك 330S

تمتلك سيارة دفسك 330S محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتنتج السيارة قوة 115 حصان.

سيارة دفسك 330S

تقدم سيارة دفسك 330S موديل 2022 بداخل السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من 419 ألف جنيه، وتصل الي 491 ألف جنيه .

4 - شيري اريزو 5

تتسارع سيارة شيري اريزو 5  موديل 2022 من وضع الثبات وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتستهلك 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات.

شيري اريزو 5  موديل 2022

تتوافر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في سوق السيارات المصري بأسعار تصل الي 455 ألف جنيه مصري لفئة الفول أوبشن .

5- بى واى دى‬ F3

تستخدم سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بى واى دى‬ F3

يتراوح سعر سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 في سوق السيارات المصري ما بين 360 ألف جنيه و 410 ألف جنيه .

جيلي كول راي ام جي zs دفسك 330S شيرى اريزو 5 بى واى دى f3

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