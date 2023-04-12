تتطلع اودي إلى إنشاء منشأة إنتاج جديدة في كندا لاستكمال مصنع البطاريات الذي ستبنيه مجموع فولكس فاجن ووحدة البطاريات الخاصة بها PowerCo في سانت توماس ، أونتاريو.

أودي تتوسع في مجال السيارات الكهربائية من خلال بناء مصانع جديدة

في حين أن أودي نفسها لم تقل أن مصنع تجميع جديد قادم إلى كندا ، يشير كونراد لايسون ، كبير محللي الدفع البديل في AutoForecast Solutions، إلى أن هناك فوائد لإنشاء مصنع جديد بالقرب من موقع PowerCo، على سبيل المثال ، أشار إلى أن خلايا البطارية لا تتحرك بشكل جيد ، لذا فإن تقليل المسافة من مكان تصنيعها إلى مكان تركيبها في المركبات يعد فكرة جيدة.

أودي تتوسع في مجال السيارات الكهربائية من خلال بناء مصانع جديدة

كانت شركة تصنيع السيارات الألمانية هادئة نسبيًا بشأن التفاصيل المتعلقة بمصنعها التالي ، ولكن في فبراير ، قال الرئيس التنفيذي لشركة أودي، ماركوس دوسمان ، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع في الولايات المتحدة لأنها ستسمح لها بالاستفادة من الحوافز الضريبية المقدمة من خلال قانون خفض التضخم، وتعتبر المركبات المصنوعة في كندا مؤهلة أيضًا للحصول على ائتمانات ضريبية.

سألت أخبار السيارات المتحدث باسم أودي كندا كورت نيلسون عما إذا كان يتم النظر في كندا لإنشاء المصنع الجديد، وقال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المكان الذي ستبني فيه أودي موقع التجميع الجديد.

أودي تتوسع في مجال السيارات الكهربائية من خلال بناء مصانع جديدة

وفقًا للمدير التنفيذي للخدمات الاستشارية للسيارات في S&P Global Mobility، مايكل روبينيت ، فإن وجود مصنع أودي في أونتاريو سيستفيد من قربه من موقع PowerCo، ومع ذلك ، ستتم إزالته من العديد من موردي فولكس فاجن وأودي في جنوب الولايات المتحدة والمكسيك، حيث يعد العمل لصالح كندا هو توفر العمالة الماهرة.

وقال: "نكتشف الآن أن مصنعي السيارات يعتمدون على الأماكن التي يمكنهم العثور فيها على الأشخاص". "يمكنك الحصول على كل الحوافز المالية التي تريدها من الحكومة ، ولكن إذا لم تتمكن من العثور على الأشخاص لبناء المنتجات ، فما الفائدة من ذلك؟"

تعتبر أونتاريو ليست الخيار الوحيد لشركة اودي إذا كانت تريد موقعًا بالقرب من مصنع PowerCo، وأضاف سام فيوراني ، أن ميشيجان يمكن أن تكون أيضًا موقعًا جيدًا للمصنع ، كما قال نائب رئيس Global في AFS.