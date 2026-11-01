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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
أ ش أ

وجّه محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي للغش التجاري والاتجار بالسلع المدعمة حفاظاً على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات التموينية المكبرة بمراكز قلين وبيلا وكفر الشيخ عن ضبط كميات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة وغير المختومة بخاتم المجزر، و88 شيكارة أعلاف متنوعة غير مسجلة بوزارة الزراعة، و300 كيلوجرام دواجن مجهولة المصدر دون بيانات، و25 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج القنوات الرسمية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة وتداول المنتجات مجهولة المصدر، موجهاً باستمرار التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي الحملات التموينية

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