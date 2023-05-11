ميتسوبيشي تعرض ستة طرازات جديدة قادمة في عام 2023

بالعودة إلى شهر مارس، كشفت ميتسوبيشي النقاب عن خطتها الطموحة "تحدي 2025" للعالم، الآن كشفت الشركة أن المرحلة الأولى من تلك الخطة ستشهد الكشف عن ست سيارات جديدة في عام 2023.

كجزء من تقاريرها المالية لعام 2022 ، فهي تتطلع إلى ما تخبئه لعام 2023، وسيكون عامًا كبيرًا بالنسبة لشركة صناعة السيارات اليابانية ، التي تخطط للكشف عن ما مجموعه ست سيارات جديدة في الأشهر التسعة المقبلة.

بعنوان "موديلات جديدة سيتم إطلاقها في عام 2023" ، تعرض ميتسوبيشي رسومات لثلاث سيارات جديدة غير مغطاة، وشاحنة واحدة مموهة، ونموذجين محجبات بالكامل، ومن بين الطرازات التي تم الكشف عنها، الجيل الجديد Delica جديد ، ASX (الذي يعتمد على نفس منصة رينو كابتور) ، و "SUV" جديد مع مصابيح LED وكاميرات بدلاً من المرايا الجانبية.

وفي الوقت نفسه ، تم تسمية الشاحنة الصغيرة المموهة بوضوح باسم Triton، وسيشكل الكشف عنها بداية الجيل السادس من البيك أب الشهير، حيث تشير التقارير السابقة إلى أن هذا النموذج سيتم تشغيله بواسطة محرك احتراق داخلي وسيحصل على تصميم جديد مثير.

تحت الأغطية ، يتواجد إصدارات إكسباندر وكولت الجدد، اسم مألوف للعلامة التجارية، يبدو أن الجيل القادم من كولت يحصل أيضًا على إضاءة LED متقنة على شكل فراشة ، وسوف يعتمد على رينو كليو، وسيعكس التصميم الجديد التحديث الذي تلقته السيارة الصغيرة الفرنسية الشهر الماضي، وأعلنت شركة ميتسوبيشي سابقًا أنها ستكشف النقاب عن كولت الجديد في 8 يونيو.

أخيرًا، تكشف الصفحة أن اكسباندر، خليط بين ميني فان وسيارة دفع رباعي ، ستحصل على محرك هجين هذا العام، وتشير حقيقة أنها قيد الالتفاف إلى أنه سيتم تحديث تصميم النموذج كليا، ولكن يبدو أن توقيع المصباح الأمامي يتوافق مع النموذج الحالي.

جزء من خطة المنتج الأكبر "تحدي 2025" ، هذه المركبات هي مجرد الموجة الأولى في استراتيجية ستشهد ميتسوبيشي الكشف عن 16 طرازًا جديدًا بحلول عام 2025، ومن أجل دعم الخطة، تزيد شركة صناعة السيارات من ميزانية البحث والتطوير بنسبة 30%، وذلك اعتبارًا من عام 2026، وسيخصص 70% من الاستثمار نحو السيارات الكهربائية.