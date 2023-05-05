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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي فيرنا مستعملة بـ 130 ألف جنيه| صور

صدى البلد

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 أحد أشهر السيارات في الشارع المصري "ويطلق عليها البعض سيارة الشعب، وذلك نظراً لإقتصاديتها الكبيرة ورخص ثمنها.

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هيونداي فيرنا موديل 2014

ويبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وذلك لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

يمكن للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 التسارع من وضعية الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 إلى 185 كيلومتر في الساعة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2007 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

هيونداي فيرنا موديل 2014

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 مستعملة

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا موديل 2014 هيونداي فيرنا سيارة الشعب

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