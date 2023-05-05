عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات كهربائية خارقة.. صور

لافيت الإيطالية تكشف
لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

كشفت شركة لافيت الإيطالية الناشئة للسيارات عن ثلاثة سيارات خارقة جديدة تعتمد على منظومة محركات هجينة رائدة، لتعلن بذلك عن نفسها رسمياً في سوق السيارات.

وقدمت لافيت سيارة LM1 ، وهي نموذج أولي لسيارة سباقات لومان يمكن قيادتها على الطريق، وبارشيتا ، وهي سيارة خارقة ذات مظهر غير عادي ومركزة على الطريق؛ و وأرتكس كوبيه تركز على الطرق الوعرة.

 

بخصم 70%.. اشترِ سكودا أوكتافيا الجديدة| صور

أسعار سكودا كودياك الجديدة في مصر| صور

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

ويمكنك الحصول على كروس أوفر كهربائي بالكامل بأبواب على شكل فراشة ، وقاعدة كربونية أحادية ، وعجلة قيادة على طراز F1.

 

ويتم تقديم سيارات الدفع الرباعي إما في إصدار عالي الأداء، أو في طراز Stradale الأكثر تركيزًا على الطريق، وتقول شركة لافيت أنها ستقدم محرك بقوة 1,151 حصانًا (858 كيلو واط / 1167 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 1,844 رطل قدم (2500 نيوتن متر).

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

وسيؤدي ذلك إلى وصول السيارة التي تبلغ 4850 رطلاً (2200 كجم) إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 3.8 ثانية فقط ، وعلى سرعة قصوى تبلغ 149 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة).

 

ومن خلال مقاعد "2 + 1" ، سيتمكن السائق من اصطحاب اثنين من أصدقائه في جولة في أرتكس، وسيتمكنون من قطع مسافة تصل إلى 273 ميلاً (400 كيلومتر) لكل شحنة، وبفضل الشحن السريع 350 كيلو واط ، يمكن شحن السيارة من 10 إلى 80 بالمائة في 22 دقيقة فقط.

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

وفي الوقت نفسه، يحصل إصدار LM1 على نفس القدر من القوة (ولكن فقط 1,180 رطل-قدم / 1600 نيوتن متر من عزم الدوران) ويزن فقط 3638 رطلاً (1650 كجم) ، مما سيسمح لها بالوصول إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في أقل من 1.9 ثانية، والأفضل من ذلك ، أنها ستكون قادرة على القيام بذلك مع توفر مساحة للراكب وبعض الأمتعة الخفيفة.

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

وسيكون بارشيتا هو الأقل قوة بين الثلاثي، حيث ستنتج محركاتها الكهربائية 578 حصانًا (430 كيلو واط / 586 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 730 رطل قدم (990 نيوتن متر) ، والذي يجب أن يصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 3.5 ثانية، وسيكون لها أيضًا أقصر مدى كهربائي، قادر على السفر ما يقدر بـ 242 ميلاً (390 كم) لكل شحنة.

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

ويعتبر  أهم ما يميز سيارة بارشيتا هو التصميم، حيث تتميز بقمرة قيادة مزدوجة (أو مظلة زجاجية واحدة لنسخة الكوبيه) و "هالة" توفر حماية من الانقلاب، تبدو السيارة وكأنها مفهوم أكثر من كونها سيارة إنتاج، تقول لافيت إنها أمضت أكثر من 15000 ساعة في هندسة كل مركبة منها.

لافيت LM1 كروس اوفر بارشيتا لافيت الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

موضوعات متعلقة

أسعار شيري تيجو 8 برو الجديدة | صور

سعر أرخص سيارة فرنسية بالسوق المصري| صور

أخبار السيارات| اشترِ سكودا أوكتافيا الجديدة بخصم 70%.. 5 سيارات جديدة تبدأ من 740 ألف جنيه

فورد تسجل خسارة 722 مليون دولار بسبب السيارات الكهربائية

أكيورا تكشف عن أسعار أنتيجرا الجديدة| صور

BMW تحدد موعد الكشف عن i5 الكهربائية المنتظرة بشدة| صور

بداية من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات اقتصادية مستعملة| صور

تيبو وكورولا.. 5 سيارات جديدة تبدأ من 740 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

تصل للحبس.. عقوبات استخدام التليفونات المحمولة في الامتحانات

اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

يوم 13 يتصدر وهارلي يلاحقه.. تعرف على إيرادات السينما أمس

كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسوف القمر.. ظاهرة ستحدث غدا في السماء لا تفزع لرؤيتها

سعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أرقام صادمة

مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ