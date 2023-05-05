لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات كهربائية خارقة.. صور

كشفت شركة لافيت الإيطالية الناشئة للسيارات عن ثلاثة سيارات خارقة جديدة تعتمد على منظومة محركات هجينة رائدة، لتعلن بذلك عن نفسها رسمياً في سوق السيارات.

وقدمت لافيت سيارة LM1 ، وهي نموذج أولي لسيارة سباقات لومان يمكن قيادتها على الطريق، وبارشيتا ، وهي سيارة خارقة ذات مظهر غير عادي ومركزة على الطريق؛ و وأرتكس كوبيه تركز على الطرق الوعرة.

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

ويمكنك الحصول على كروس أوفر كهربائي بالكامل بأبواب على شكل فراشة ، وقاعدة كربونية أحادية ، وعجلة قيادة على طراز F1.

ويتم تقديم سيارات الدفع الرباعي إما في إصدار عالي الأداء، أو في طراز Stradale الأكثر تركيزًا على الطريق، وتقول شركة لافيت أنها ستقدم محرك بقوة 1,151 حصانًا (858 كيلو واط / 1167 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 1,844 رطل قدم (2500 نيوتن متر).

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

وسيؤدي ذلك إلى وصول السيارة التي تبلغ 4850 رطلاً (2200 كجم) إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 3.8 ثانية فقط ، وعلى سرعة قصوى تبلغ 149 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة).

ومن خلال مقاعد "2 + 1" ، سيتمكن السائق من اصطحاب اثنين من أصدقائه في جولة في أرتكس، وسيتمكنون من قطع مسافة تصل إلى 273 ميلاً (400 كيلومتر) لكل شحنة، وبفضل الشحن السريع 350 كيلو واط ، يمكن شحن السيارة من 10 إلى 80 بالمائة في 22 دقيقة فقط.

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

وفي الوقت نفسه، يحصل إصدار LM1 على نفس القدر من القوة (ولكن فقط 1,180 رطل-قدم / 1600 نيوتن متر من عزم الدوران) ويزن فقط 3638 رطلاً (1650 كجم) ، مما سيسمح لها بالوصول إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في أقل من 1.9 ثانية، والأفضل من ذلك ، أنها ستكون قادرة على القيام بذلك مع توفر مساحة للراكب وبعض الأمتعة الخفيفة.

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

وسيكون بارشيتا هو الأقل قوة بين الثلاثي، حيث ستنتج محركاتها الكهربائية 578 حصانًا (430 كيلو واط / 586 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 730 رطل قدم (990 نيوتن متر) ، والذي يجب أن يصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 3.5 ثانية، وسيكون لها أيضًا أقصر مدى كهربائي، قادر على السفر ما يقدر بـ 242 ميلاً (390 كم) لكل شحنة.

لافيت الإيطالية تكشف عن 3 سيارات خارقة كهربائية

ويعتبر أهم ما يميز سيارة بارشيتا هو التصميم، حيث تتميز بقمرة قيادة مزدوجة (أو مظلة زجاجية واحدة لنسخة الكوبيه) و "هالة" توفر حماية من الانقلاب، تبدو السيارة وكأنها مفهوم أكثر من كونها سيارة إنتاج، تقول لافيت إنها أمضت أكثر من 15000 ساعة في هندسة كل مركبة منها.