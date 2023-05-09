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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة SUV تيربو 2023 بـ700 ألف جنيه| صور

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023 الـ SUV

يفضل المواطنون المصريون اقتناء السيارات الكبيرة ذات المساحات الواسعة، وذلك لتساعدهم علي التنقل والذهاب بأسرهم للتنزه، وبالتالي يضم السوق المصري للسيارات جميع فئات السيارات الجديدة موديل 2023 منها السيدان والهاتشباك والـ SUV، ومن هذه الطرازات التي اشتهرت بين المصريين بفضل مميزاتها التي تناسب أسعار عرضها للبيع بالأسواق سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 .

شيري تيجو 7 موديل 2023 الـ SUV

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يعرض موقع صدى البلد مواصفات وسعر شيري تيجو 7 موديل 2023 :

محرك شيري تيجو 7

شيري تيجو 7 موديل 2023 الـ SUV

يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وتستهلك 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتملك سيارة شيري تيجو 7 محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

مقصورة شيري تيجو 7

مقصورة شيري تيجو 7 موديل 2023 الـ SUV

تمتلك سيارة شيري تيجو 7 الـ SUV الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها،  4 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا  EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA ، ونظام الثبات الإليكتروني للفرامل  ESP، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، ونظام التحذير من الاصطدام ، وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

سعر شيري تيجو 7

شيري تيجو 7 موديل 2023 الـ SUV

تبدأ أسعار سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 الـ SUV في سوق السيارات المصري بـ 645 ألف جنيه للفئة الأولي، و 700 ألف جنيه لأعلي فئة .

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