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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأرخص سعر للزيرو .. اشتر هذه السيارة موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 واحدة من أرخص موديلات 2023، والتي يمكن شرائها بقيمة سعرية تبدأ من 400 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الاولى التي تقدم بناقل سرعات مانيوال، كما تقدم السيارة عبر فئات اخرى من التجهيزات تضم علبة تروس أوتوماتيكية، وبسعر رسمي يصل إلى 465 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أرخص سيارة زيرو يمكن شرائها بين موديلات 2023 بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

حصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على عدد 4 ابواب بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية تسع لـ 430 لتر، إلى جانب ارتكازها على قاعدة عجلات طولها 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4572 مم، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة، وجنوط رياضية 16 بوصة.

 شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتحتوي الفئة عالية التجهيز من السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على فتحة سقف كهربائية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تتسوط قمرة القيادة تعمل باللمس، إلى جانب حساسات ركن، وكاميرا خلفية لسهولة التحكم والاصطفاف.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

وزودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بمكابح ABS و EBD، مع قفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية ايضا، مع محرك بقوة اجمالية بلغت 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

بأرخص سعر للزيرو .. اسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الأولى مانيوال بسعر 400,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 440,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 465,000 جنيه.

 شيري اريزو 5 موديل 2023
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