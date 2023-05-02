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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر جديد الان .. شيري تيجو 3 موديل 2023 الارخص من فئتها

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2023

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة قدرها 10 الاف جنيه مع بداية شهر مايو، بالاضافة إلى حزمة من التغيرات السعرية الاخرى التي شملت قائمة سيارات شيري، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها شيري داخل السوق المصري.

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 شيري تيجو 3 موديل 2023

اعرف السعر الجديد للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 واهم مواصفاتها الفنية 

 

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على قفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 17 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف، واضاءة نهارية LED، وشاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة، مع مقود حركة يدعم اوامر التحكم الصوتية، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي.

 شيري تيجو 3 موديل 2023

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 مكيف هواء، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، مع حزمة من وسائل الحماية ابرزها عدد 2 AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، مع مثبت سرعة، و نظام إيموبليزر للحماية من السرقات.

 شيري تيجو 3 موديل 2023

وحصلت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك دفع أمامي، ومحرك 1600 سي سي، بقوة تصل لـ 126 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.1 لتر/100 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

 

بسعر جديد الان .. شيري تيجو 3 موديل 2023 الارخص من فئتها

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 545 ألف جنيه بدلًا من سعرها السابق والذي قدر بـ 535 ألف جنيه.

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