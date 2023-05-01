جديدة كليا .. سعر شيري تيجو 9 موديل 2023 |صور

تواصل شركة شيري من تعزيز تواجدها داخل السوق الصيني، بعد أن فتحت باب الحجز هناك للسيارة تيجو 9 الجديدة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، لتنضم إلى عائلة تيجو الشهيرة والتي تعد من ابرز فئات الـ SUV المقدمة من الصانع الصيني.

شيري تيجو 9 موديل 2023

جديدة كليًا .. سعر ومواصفات شيري تيجو 9 موديل 2023

تعتمد السيارة شيري تيجو 9 موديل 2023 على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مع عجلات قياس 20 بوصة، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.820 مم، و 1.930 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.699 مم، بالاضافة إلى واجهة أمامية مدببة تحتوي على مصابيح حادة المظهر، شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات من الكروم.

شيري تيجو 9 موديل 2023

وتأتي الناحية الخلفية للسيارة شيري تيجو 9 موديل 2023 بشكل مسحوب، مع سبويلر علوي نحيف، ومخارج عادم ذات شكل ثنائي، وعواكس اضاءة، بالاضافة إلى حزمة من حساسات الحركة الامامية والخلفية، وباقة عالية الاداء من وسائل التحكم وانظمة المكابح.

شيري تيجو 9 موديل 2023

وتعمل السيارة شيري تيجو 9 موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 257 حصانا، و 400 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 205 كيلومتر/ساعة.

شيري تيجو 9 موديل 2023

وتحتوي السيارة شيري تيجو 9 موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي مكون من 12 مكبر طراز سوني، إلى جانب مقاعد أمامية بخاصية التحكم الكهربائي، مع تقنية التدفئة والتبريد، بينما تتمتع السيارة بمقصورة داخلية انيقة ابرزها شاشة ملونة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف.

شيري تيجو 9 موديل 2023

سعر السيارة شيري تيجو 9 موديل 2023 الجديدة

تبدأ اسعار السيارة شيري تيجو 9 موديل 2023 من 23.100 دولار امريكي، اي ما يعادل بالجنيه المصري حوالي 712 ألف.