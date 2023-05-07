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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 "برو" بالسوق المصري

شيري تيجو 7 برو
شيري تيجو 7 برو

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار طرازات شركة شيري الصينية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV تيجو 7 برو موديل 2022، حيث شهدت تلك النسخة زيادة تراوحت بين 175 ألف و 185 ألف جنيه.

 شيري تيجو 7 برو

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الجديد للسيارة شيري تيجو 7 برو في مصر.

 

تحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو على عدة تجهيزات منها، وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وامامية، وكاميرا للمتابعة والتحكم، إلى جانب مقود حركة مالتي فانكشن، وشاشة تصل لـ 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

 شيري تيجو 7 برو

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو على مكابح ABS و EBD و ESP للتوزان الالكتروني، مع تقنية مساعدة السيارة على خوض المرتفعات، ومثبت سرعة، بينما ترتكز على جنوط رياضية 18 بوصة، وتستمد اوامر الحركة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 شيري تيجو 7 برو

ويضح محرك السيارة شيري تيجو 7 برو صاحب الاربعة اسطوانات قوة اجمالية 154 حصانا، مع عزم دوران 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سعة بلغت 1500 سي سي "تيربو"، بينما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات طولها 2670 مم، و 4500 مم للطول الكلي، وبعرض كلي للسيارة يصل إلى 1842 مم.

 شيري تيجو 7 برو

الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 "برو" بالسوق المصري 

 

شهدت الفئة الاولى من السيارة شيري تيجو 7 برو زيادة قدرها 175 ألف جنيه ليصل سعرها إلى 950 ألف جنيه بدلاً من 775 ألف جنيه.

 

وارتفعت أسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها 185 ألف جنيه، ليصبح سعرها مليون و20 ألف بدلاًمن 835 ألف جنيه.

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