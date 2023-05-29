سعر ام جي RX5 الجديدة في السوق المصري .. صور

استطاعت شركة ام جي الصينية، أن تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الكروس اوفر، أو من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وأبرزها النسخة RX5 التي يتم طرحها محليًا بسعر يبدأ من 899.990 جنيه.

ام جي RX5

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة ام جي RX5 واهم مواصفاتها الفنية.

ام جي RX5

مواصفات السيارة ام جي RX5

زودت السيارة ام جي RX5 بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "جر أمامي"، مقترن بمحرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة 169 حصانا، بالاضافة إلى 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

ام جي RX5

وتستهلك السيارة ام جي RX5 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها أن تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية فقط للتسارع من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ام جي RX5

وتحتوي السيارة ام جي RX5 على عدة تجهيزات منها، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مثبت سرعة، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، قفل مركزي، مرايات كهربائية جانبية، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما، فرامل يد كهربائية.

ام جي RX5

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي RX5 بالسوق المصري

الفئة الاولى ام جي RX5 بسعر 899,990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 بسعر 919,990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي RX5 بسعر 949,990 جنيه.