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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة تقدمها MG في مصر.. اعرف السعر والمواصفات

سيارة MG 6
سيارة MG 6

تقدم شركة MG الصينية، العديد من السيارات القوية والمختلفة داخل السوق المصري، سواء من الفئة الرياضية SUV مثل النسخة RX5 و HS، بالاضافة إلى السيارة ZS من فئة الكروس اوفر، إلى جانب فئة السيدان ومنها اسرع سيارة ضمن عائلة MG هي النسخة ام جي 6.

أسعار MG ZS الجديدة في مصر

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

سيارة MG 6

اسرع سيارة تقدمها MG في مصر .. اعرف السعر والمواصفات 

 

تعتبر السيارة MG 6 هي اسرع سيارة ضمن قائمة سيارات MG في السوق المصري، حيث يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7 ثواني.

سيارة MG 6

وتمتلك السيارة MG 6 محرك تيربو بقوة 169 حصانا، سعة 1500  سي سي تيربو، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات.

سيارة MG 6

وتعتمد السيارة MG 6 على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، بالاضافة إلى دعمها بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وتصميم انسيابي، مع مرايات جانبية كهربائية، وكاميرا أمامية وخلفية، وحساسات حركة، بالاضافة إلى حزمة من وسائل التحكم الرفاهية، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز.

سيارة MG 6

الاسعار الرسمية للسيارة MG 6 في السوق المصري لموديلات 2022 المطروحة محليًا 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 799.990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 839.990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 864.990 جنيه.

سيارة MG 6
MG 6 السيارة MG 6 الأسعار الرسمية موديلات 2022

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