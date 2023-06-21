تويوتا وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2023

يشهد سوق السيارت تحديثات مهمة لقائمة الموديلات والأسعار بصفة مستمرة، ويضم السوق المصري العديد من الإصدارات الجديدة في فئات الكروس أوفر والهاتشباك والسيدان.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 سيارات جديدة في مصر.

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

تتوفر السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,030,000 جنيه.

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,090,000 جنيه .

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,140,000 جنيه .

الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1,190,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

الفئة الأولى بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة سعرية 775,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة سعرية 820,000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة سعرية 850,000 جنيه

الفئة الخامسة بقيمة سعرية 870,000 جنيه.

الفئة السادسة بقيمة سعرية 900,000 جنيه

الفئة السابعة بقيمة سعرية 934,000 جنيه

الفئة الثامنة هيبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

بيجو 508 موديل 2023

بيجو 508 موديل 2023

وحصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 بقوة 165 حصانا، ومحرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,259,990 جنيها.

الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,494,990 جنيها.

الفئة الثالثة GT LINE بقيمة قدرها 1,604,990 جنيها.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,614,990 جنيها.

أسعار فئات GT MAX

الفئة الأولى GT MAX بقيمة قدرها 1,614,990 جنيها.

الفئة الثانية GT MAX RED INTERIORبقيمة قدرها 1,774,990 جنيها.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو 1,750,000 جنيه

سكودا كاميك موديل 2023

سكودا كاميك موديل 2023

حصلت السيارة سكودا كاميك موديل 2023 على محرك ، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه