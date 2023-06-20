الأجمل في 2023.. سعر بوجاتي شينتوديتشي الخارقة

تكريما لذكرى تأسيس شركة صناعة السيارات الفرنسية، تعتبر سيارة بوجاتي شينتوديتشي، نموذجا محدود الإنتاج من تشيرون، وأخف بمقدار 44 رطلاً منها، ولكنها تحتوي على نفس المحرك رباعي الشاحن التوربيني المميز للسيارات الخارقة، ويعني اسم "شينتوديتشي" رقم 110 باللغة الإيطالية.

بوجاتي شينتوديتشي

قال كريستوف بيوشون، رئيس شركة بوجاتي للسيارات قائلاً: "يجمع شينتوديتشي جميع مكونات علامة بوجاتي التجارية في حزمة واحدة غير عادية: مثل الندرة، والابتكار، والتراث، والحرفية، والأداء الذي لا يضاهى"، "لقد سعى عملاؤنا إلى تحقيق سلسلة الإنتاج المحدود بأكملها، والتي تم بيعها بالكامل قبل الكشف عن شينتوديتشي رسميًا".

بوجاتي شينتوديتشي

مواصفات السيارة بوجاتي شينتوديتشي

تأتي السيارة بوجاتي شينتوديتشي بمحرك بوجاتي الأسطوري W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر ، والذي يوفر 1600 حصان، هذا يجعل من الممكن للسيارة الخارقة أن تصل إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) عندما تنطلق من وضع الثبات خلال 2.4 ثانية فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى 236 ميلاً في الساعة (380 كم / ساعة).

وتتوفر بأضواء LED نحيفه مندمجة مع التصميم و شبك أمامي كبير الحجم يعطي للسيارة مظهر و بريق رائع كما تتوفر علي جناح خلفي و مشتت هواء مثبت يعطي للسيارة ديناميكية و انسيابية و جنوط رياضية كبيرة الحجم و مخارج عادم فضية بتسلسل عامودي .

وداخلياً ستتوفر بمقصورة أمامية رياضية مع وسائل ترفيهية حديثة كعادىة سيارات بوجاتي الخارقة مع مداخل USB و بلوتوث و تكييف متعدد و نظام ملاحة متطور.

بوجاتي شينتوديتشي

ويبلغ سعر سيارة بوجاتي شينتوديتشي موديل 2022 عالمياً نحو 9.4 مليون دولار و سيتم أنتاج 10 نسخ منها فقط سيتم بيعها بالكامل بنظام الحجز المسبق قبل طرحها في الأسواق.