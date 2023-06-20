أحدث أسعار دايو ليجانزا في سوق المستعمل.. صور

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

دايو ليجانزا موديل 2000

ظهرت السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 للمرة الأولى عام 1997 واستمر إنتاجها حتي عام 2002 ولكن استمر تصنيع دايو ليجانزا في مصر حتي عام 2008 تقريبا .

مواصفات السيارة دايو ليجانزا موديل 2000

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن).

وتتسارع السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو ليجانزا موديل 2000

أسعار السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.