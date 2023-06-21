تستاهل الفلوس.. Apple Watch تنقذ حياة سيدة من الوفاة بجلطة

أثبتت ساعة أبل الذكية Apple Watch بالفعل قدرتها على إنقاذ حياة العديد من الأشخاص خلال العامين الماضيين. وفي الآونة الأخيرة ، تم إنقاذ حياة شخص آخر بعد أن ساعدت الساعة الذكية امرأة على تحديد مشكلة صحية قد تهدد حياتها.

أفادت التقارير بأن الساعة الذكية Apple Watch أعلمت المرأة بانتظام بخفقان قلب غير طبيعي.

والقصة هذه المرة عن كيمي واتكينز ، البالغة من العمر 29 عامًا من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. وأخبرت مؤخرا عن تجربتها وشاركت كيف ساعدت ساعة أبل في إنقاذ حياتها. وقالت كيمي إنها كانت تشعر بالدوار والتعب في العديد من الأحيان ، لكنها لم تتمكن من تحديد السبب الفعلي. قررت ببساطة النوم للتخلص من هذه الحالة ، وتفكر في أن السبب يعود إلى تخطي وجباتها. ومع ذلك ، بقيت الساعة الذكية يقظة ورصدت نبضات قلبها طوال فترة نومها.

بعد حوالي 90 دقيقة ، استيقظت على تنبيه يخبرها من Apple Watch بأن نبضات قلبها كانت مرتفعة لفترة طويلة. وبعبارة أخرى ، كان هناك شيء خاطئ في حالتها الصحية. رصدت الساعة الذكية ارتفاعًا في معدل ضربات القلب يصل إلى 178 ضربة في الدقيقة ، وهو معدل مرتفع جدًا لشخص في حالة راحة وليس في منتصف نشاط بدني مكثف. وبعد هذا التحذير من Apple Watch ، طلبت كيمي المساعدة الطبية وأظهرت الفحوصات أنها تعاني من انسداد رئوي قابل للنقل الحركي (SPE).

ببساطة ، هو حالة طبية يقال إن معدل الوفيات الناجمة عنها يصل إلى 50 في المائة وهي عبارة عن جلطة دموية. ووفقًا للدكتور ريتشارد بيكر ، أخصائي القلب في كلية الطب بجامعة سينسيناتي ، فهذا هو "أكثر الحالات شدة وتهديدًا للحياة لأنها جلطة دموية تشكل حصانًا أمام الأوعية الدموية للرئة اليمنى والرئة اليسرى". وتخضع كيمي حالآن للعلاج وهي في طريقها للتعافي.

في أكتوبر 2022 ، ساعدت ساعة أبل Apple Watch في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا من السرطان ، وفي وقت سابق من هذا العام ، تم إنقاذ رجل من نزيف داخلي يهدد حياته أيضًا.