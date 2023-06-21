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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تلغي إصدار MIUI 14.5 من برنامجها وتستعد لـ "أندرويد 14"

MIUI
MIUI

تعتبر واجهة مستخدم  MIUI  أقدم جلد في الهواتف العاملة بنظام تشغيل  أندرويد  في السوق حاليا، كانت في البداية واجهة MIUI ذات جودة عالية ومن أفضل السوفت وير ولكن بمرور الوقت تدهورت في السنوات الأخيرة ، لا سيما في الأجهزة الاقتصادية الموفرة في الميزانية.

نظرًا للعدد الهائل من مبيعات الهواتف الذكية لمجموعة  شاومي  Xiaomi ، المعروفة بطرحها عدد مهول من الأجهزة الرخيصة والمتوسطة تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ MIUI مؤخرًا 600 مليون. لذلك يعتمد أكثر من نصف مليار مستهلك على هذا البرنامج كل يوم.

MIUI 

بطبيعة الحال، الإصدار الجديد من MIUI يؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم نظرا لقاعدته الكبيرة جدا، من المتوقع أن يكون الإصدار التالي من MIUI هو MIUI 14.5. ولكن وفقًا لعدة تقارير على المواقع التكنولوجية المتخصصة، لن يتم إصدار MIUI 14.5 بأي حال من الأحوال.

وفقًا لـ Xiaomiui المتخصص في أجهزة شاومي، فقد أسقطت العلامة التجارية الصينية خططها لإصدار MIUI 14.5. بدلاً من ذلك ، تركز الشركة على الإصدار الرئيسي التالي وهو MIUI 15.

يقال إن الشركة تعمل على تكييف وتوليف نظام أندرويد 14 مع واجهتها البرمجية MIUI 15. وهذا يعني أن الأجهزة التي ستحصل على تحديث MIUI 15 في المستقبل ستتلقى أيضًا ترقية إلى أندرويد 14.

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ومع ذلك ، من المرجح جدا أن يكون التحديث إلى MIUI 15 متاح حتى للهواتف التي لن تستقبل أندرويد 14 وتكتفي بإصدار 13 الحالي. لأنه من الناحية التاريخية، يُعرف Xiaomi بتقديم إصدارات MIUI استنادًا إلى أحدث أنظمة من Android.

حتى الآن من غير المعروف الميزات الجديدة التي سيتم طرحها مع واجهة شاومي الجديدة MIUI 15 ولكن بالتأكيد خلال الأسابيع القادمة ستبدأ التسريبات في الظهور.

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