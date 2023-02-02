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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاشة بمعدل تحديث 144 جيجاهرتز.. تسريب مواصفات تابلت شاومي Pad6

Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6

تستعد شركة "شاومي" الصينية لإطلاق جهازها اللوحي سلسلة Xiaomi Pad 6 في الربع الثاني من العام الجاري، وبالفعل تم رصد أسماء وأرقام الموديلات الخاصة بـ Pad 6 و 6 Pro في قاعدة بيانات MIUI الشهر الماضي. 

وبحسب ما ورد في تقرير gizmochina التقني دخلت الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 6 في مرحلة الاختبارات والتجارب الداخلية لـ شاومي  في الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية. الآن ، قامت المواقع الإلكترونية المتخصصة في أخبار التكنولوجيا بتسريب كل المواصفات الرئيسية لسلسلة Xiaomi Pad 6، من مصادرة موثوقة تعمل داخل العلامة التجارية.

Xiaomi Pad 6

 

مواصفات تابلت Xiaomi Pad 6

وفقًا لـ شهادة وقاعدة بيانات DCS ، سيحتوي كل من طراز Xiaomi Pad 6 و شاومي Pad 6 Pro على شاشة مقاس 11 بوصة بدقة 2880 × 1،080 بكسل، كما سيأتي كلا الجهازين بمعدل تحديث 120 أو 144 هرتز مع دعم جودة  HDR10 + و Dolby Vision. ولكن حتى الآن من غير المؤكد إذا كانت شاشة العرض من نوع LCD أو AMOLED. ولكن زعمت التسريبات السابقة أن طراز Pro سيحتوي على لوحة AMOLED الأعلى في الجودة من شاشات LCD.

تحت الغطاء ، سيتم تشغيل تابلت Xiaomi Pad 6 بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم Snapdragon 870 وهي ترقية عن شريحة سناب دراجون 860 المستخدمة مع جهاز شاومي Pad 5K بينما سيتم تشغيل Xiaomi  Pad 6 Pro بواسطة معالج كوالكوم  Snapdragon 8+ Gen 1 SoC نفسها الموجودة مع تابلت  شاومي  Pad 5 Pro.

 سيحزم كلا الطرازين ما يصل إلى 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين أساسية تصل إلى 512 جيجابايت، مع بطارية سعتها كبيرة  تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

يضيف موقع الشهادات DCS أيضًا أن سلسلة Xiaomi Pad 6 ستأتي مع مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع لم يكن متاحًا في النسخة السابقة شاومي Pad 5 موديل العام الماضي.

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وفقًا للتسريبات السابقة أيضا، سيكون الجهاز اللوحي  Xiaomi Pad 6 Pro مزود بنظام مكبرات صوت رباعية و NFC وكاميرات خلفية مزدوجة. سيكون متوافقًا مع قلم خاص من شاومي Xiaomi مع دعم لوحة للمفاتيح.

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