أخيرا.. تسريب أول صور لسيارة شاومي MS11 الجديدة

أسست شركة شاومي عملاق التكنولوجيا قسم خاص بالسيارات في عام 2021 بالشراكة مع قسم للتطوير التكنولوجي ، ومنذ ذلك الوقت وترغب الشركة في تصنيع سياراتها بنفسها بدون الاعتماد على شركات أخرى ، بعد صدور العديد من الانباء الاخبارية ونفيها بعد ذلك عن شراكات مع كبرى الكيانات العالمية الخاصة بالسيارات .

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

لذلك في منتصف عام 2022 بدأت بالفعل شاومي في بناء مصنعها الخاص بسعة اجمالية 150 ألف سيارة سنوياً تنمو الي 300 ألف سيارة في المستقبل ، ولم تكتفى الشركة بذلك فقامت بتاسيس شركة لتكنولوجيا السيارات تستهدف تطبيقات القيادة الذاتية للسيارات ، ثم الاعلان عن اول سيارة لها وهى MS11 الجديدة السيدان الكهربائية .

واوضحت شاومى ان سياراتها الجديدة MS11 الكهربائية من المقرر تقديمها في الصين في الربع الأول من عام 2024 ، دون الكشف عن اى معلومات عنها ، ولكن مؤخرا ظهرت صور مسربة للسيارة تم التقاطها بالهاتف المحمول من على احدى شاشات العرض .

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

وظهرت السيارة شاومي MS11 الكهربائية على الشاشة ، بتصميم رياضي ومدمج ، و بسقف مصنوع من الزجاج مع العديد من الحساسات عليها على الزجاج الأمامي مع كاميرا على الزجاج الخلفي ، و تتميز بمقابض أبواب مخفية قابلة للظهور مع اطارات سوداء حول النوافذ .

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

و ستعتمد السيارة شاومي MS11 الكهربائية على بطاريات من تصنيع بي واي دي وشركات أخرى والمحرك سيصنع داخلياً في شركة شاومي .

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

والجدير بالذكر ان شركة شاومي ليست أول شركة هواتف تتجه لتصنيع السيارات حيث سبقتها هواوي في ذلك ، وتعرف شاومي بأنها شركة مصنعة للإلكترونيات وتقوم بتصنيع الهواتف الذكية ولكنها تنوعت بعد ذلك لتصنيع شاشات التلفاز والسماعات الذكية وحتى الأجهزة الخاصة بالمطبخ.