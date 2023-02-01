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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخيرا.. تسريب أول صور لسيارة شاومي MS11 الجديدة

السيارة شاومي MS11
السيارة شاومي MS11 الكهربائية

أسست شركة شاومي عملاق التكنولوجيا قسم خاص بالسيارات في عام 2021 بالشراكة مع قسم للتطوير التكنولوجي ، ومنذ ذلك الوقت وترغب الشركة في تصنيع سياراتها بنفسها بدون الاعتماد على شركات أخرى ، بعد صدور العديد من الانباء الاخبارية ونفيها بعد ذلك عن شراكات مع كبرى الكيانات العالمية الخاصة بالسيارات .

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

لذلك في منتصف عام 2022 بدأت بالفعل شاومي في بناء مصنعها الخاص بسعة اجمالية 150 ألف سيارة سنوياً تنمو الي 300 ألف سيارة في المستقبل ، ولم تكتفى الشركة بذلك فقامت بتاسيس شركة لتكنولوجيا السيارات تستهدف تطبيقات القيادة الذاتية للسيارات ، ثم الاعلان عن اول سيارة لها وهى MS11  الجديدة السيدان الكهربائية .

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واوضحت شاومى ان سياراتها الجديدة MS11 الكهربائية من المقرر تقديمها في الصين في الربع الأول من عام 2024 ، دون الكشف عن اى معلومات عنها ، ولكن مؤخرا ظهرت صور مسربة للسيارة تم التقاطها بالهاتف المحمول من على احدى شاشات العرض . 

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

وظهرت السيارة شاومي MS11 الكهربائية على الشاشة ، بتصميم رياضي ومدمج ، و بسقف مصنوع من الزجاج مع العديد من الحساسات عليها على الزجاج الأمامي مع كاميرا على الزجاج الخلفي ، و تتميز بمقابض أبواب مخفية قابلة للظهور مع اطارات سوداء حول النوافذ . 

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

و ستعتمد السيارة شاومي MS11 الكهربائية على بطاريات من تصنيع بي واي دي وشركات أخرى والمحرك سيصنع داخلياً في شركة شاومي . 

السيارة شاومي MS11 الكهربائية

والجدير بالذكر ان شركة شاومي ليست أول شركة هواتف تتجه لتصنيع السيارات حيث سبقتها هواوي في ذلك ، وتعرف شاومي بأنها شركة مصنعة للإلكترونيات وتقوم بتصنيع الهواتف الذكية ولكنها تنوعت بعد ذلك لتصنيع شاشات التلفاز والسماعات الذكية وحتى الأجهزة الخاصة بالمطبخ. 

السيارة شاومي MS11 الكهربائية
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