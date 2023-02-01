جبها وأنت جاي.. أرخص 5 سيارات سيدان بالكويت

يحتوي سوق الكويت للسيارات على العديد من الطرازات المختلفة ، وتتنوع تلك الإصدارات فى الأسعار ما بين المرتفعة والرخيصة .

ومع إعلان مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن أفضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص ٥ سيارات سيدان بالكويت .

1- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن



وتستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / بيزك 2022 بسعر 2,950 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 3,500 دينار كويتى .

2- رينو سيمبول

رينو سيمبول



وتتمتع السيارة رينو سيمبول بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات أوتوماتيكية الاداء، تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مدعومة بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 102 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر.

ويمكن للسيارة رينو سيمبول الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / PE 2022 بسعر 2,999 دينار كويتى .

3- ام جى 5

ام جى 5



تستمد سيارة ام جي 5 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 112 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / STD 2022 بسعر 3,435 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / COM 2022 بسعر 3,870 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / DEL 2022 بسعر 4,465 دينار كويتى .

4- سوزوكى سياز

سوزوكى سياز



وتستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما ينتج المحرك قوة اجمالية قدرها 104 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، مع القدرة على التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 3,750 دينار كويتى .

5- دونج فنج اى 30

دونج فنج اى 30



تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1500 سي سي، حيث يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر.

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات "دبل كلتش" يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق الكويتى :

- أوتوماتيك 2023 بسعر 3,850 دينار كويتى .

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 4,250 دينار كويتى .

