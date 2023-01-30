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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات في السوق المصري فئة الـ 500 ألف جنيه

صدى البلد

أعلن عدد كبير من وكلاء السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، ارتفاع أسعار طرزاتهم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وبرروا الزيادات بالأزمات التى تضرب الأسواق العالمية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السيارات، ومن بين عمليات البحث فئة الـ 500 ألف جنيه، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على اشهر 5 سيارات بهذه الفئة السعرية داخل السوق المحلي.

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1- هيونداي إلنترا CN7 

هيونداي إلنترا CN7 

تعتمد السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ضخ قوة تصل الى 126 حصانا، بسعة 1600 سي سي، و 157 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

تتسارع السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 440,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022بسعر 450,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022بسعر 465,000 جنيه  

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022بسعر 490,000 جنيه  

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعر 515,000 جنيه      

- أوتوماتيك / SMART V2 2022 بسعر 535,000 جنيه    

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 550,000 جنيه    

- أوتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2022 بسعر 555,000 جنيه      

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 610,000 جنيه    

- أوتوماتيك / PREMIUM / WHITE PACK 2022 بسعر 615,000 جنيه      

 

2- بيجو 2008

بيجو 2008

تقدم السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على ضخ 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و زودت بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات .

و تستغرق السيارة بيجو 2008 موديل 2022 مدة زمنية تقدر بـ 9.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، مع متوسط استهلاك بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 514,990 جنيه          

- أوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 549,990 جنيه          

- أوتوماتيك / GT LINE 2022 بسعر 591,990 جنيه

 

3- كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو

تضم السيارة السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، و يبلغ عزم دوران 155 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات .

و تستغرق السيارة السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، مع متوسط اتسهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / LX FO 2022 بسعر 539,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX CAM 2022 بسعر 589,900 جنيه        

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 619,900 جنيه      

- أوتوماتيك / TOPLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه        

 

4- ام جى 5      

ام جى 5      

تستمد سيارة ام جي 5 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 112 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 499,990 جنيه    

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 529,990 جنيه    

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 559,990 جنيه

 

5- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات من نوع DSG.

 

ويمكن للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022  التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، ويبلغ معدل استهلاك السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 من الوقود 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى المصرى :

- أوتوماتيك / LX CAM 2022 بسعر 554,900 جنيه        

- أوتوماتيك / LX FO PLUS 2022بسعر 609,900 جنيه    

- أوتوماتيك / HIGHLINE PLUS 2022بسعر 654,900 جنيه          

- أوتوماتيك / TOPLINE PLUS 2022بسعر 704,900 جنيه            

- أوتوماتيك / TOPLINE PLUS + BLACK EDITION 2022 بسعر 719,900 جنيه

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