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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. الكشف عن مازدا 2 موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة

مازدا 2 موديل 2023
مازدا 2 موديل 2023

كشفت شركة مازدا اليابانية  عن الفيس ليفت الجديدة للسيارة مازدا 2 كموديل 2023 ، بعد تحديثات جمالية وتقنية ، لطرحه فى بلد المنشأ .

مازدا 2 موديل 2023 

وأوضحت مازدا ان طراز 2 قد حصل على فيس ليفت أوليّ في عام 2019 ، ويعد هذا هو الثانى فى دورة حياة هذه السيارة .

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وستتوفر السيارة مازدا 2 موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة، بنواقل حركة يدوية وأوتوماتيكية، كما تستمر بتوفير الدفع الكلي، مع محرك 1.5 لتر بنزين بقوة 75 حصان أو 90 حصان حسب الفئة، ومحرك 1.5 لتر ديزل بقوة 105 حصان .

مازدا 2 موديل 2023 

وظهرت مازدا 2 موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة، بتصاميم جديدة للجنوط، وسقفف كربوني بسعر إضافي وشبك أمامي محدث ، و من أبرز تحديثات السيارة هو استلامها لفئات “سبورت” و”سبورت بلس” الجديدة بشبك أمامي رياضي مميز وجنوط محدثة، بالاضافة الى لمسات برتقالية بارزة في مختلف أنحاء الخارجية، ولمسات بيضاء أخرى على السقف والشبك الأمامي ، و ألواناً خارجية جديدة تشمل الأزرق المعدني والرمادي المعدني .

مازدا 2 موديل 2023 

اما المقصورة الداخلية للسيارة مازدا 2 موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة ، فتضم مقود جلدي ومقاعد أمامية يمكن تدفئتها ومكيف أوتوماتيكي وزخرفات جمالية جديدة للمقصورة، وتدعم نظام الكروز كونترول بالرادار ونظام البقاء في حارة الطريق .

مازدا 2 موديل 2023 

وياتى سعر السيارة مازدا 2 موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة ، في اليابان بسعر سيبدأ من حوالي 11,800 دولار، مع العلم أن السيارة متوفرة في بعض الأسواق العالمية الأخرى مثل أوروبا بنفس منصة ومحركات وتقنيات تويوتا يارس هايبرد .

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