قائمة اسعار بيجو 2023 الجديدة فى مصر

يضم السوق المصرى للسيارات ، العديد من الماركات العالمية ، والتى تأتى بفئات مختلفة منها السيدان والهاتشابك وأيضا الـSUV، من ضمن هذه العلامات تأتى العلامة بيجو الفرنسية .

وتضم سيارات شركة بيجو داخل السوق المحلى المصرى ، 5 طرازات مختلفة و التى حققت شهرة واسعة بين سيارات العلامات الاوروبية .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ومواصفات كل طراز من طرازات شركة بيجو داخل السوق المصرى .

1- بيجو 301

بيجو 301

ومن المعروف ان السيارة بيجو 301 موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي وقوة اجمالية قدرها 115 حصانا، ينتج عزم دوران 150 نيوتن/متر .

وتتسارع السيارة بيجو 301 موديل 2023 / من وضع الثبات 0 الى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في فترة تستغرق 10.3 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 335,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 365,990 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 489,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 519,990 جنيه

2- بيجو 2008

بيجو 2008

ومن المعروف أن السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، تضخ قوة 130 حصان من خلال محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، ، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات .

وتتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.3 ثانية، مع متوسط استهلاك 5 لترات لكل 100 كيلومتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 514,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 549,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2022 بسعر 591,990 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 779,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 839,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2023 بسعر 899,990 جنيه

3- بيجو 508

بيجو 508

حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 على محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2022 بسعر 699,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2022 بسعر 763,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2022 بسعر 819,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE RED INTERIOR 2022 بسعر 825,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX 2022 بسعر 914,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX RED INTERIOR 2022 بسعر 919,990 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2023 بسعر 994,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2023 بسعر 1,099,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2023 بسعر 1,199,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE RED INTERIOR 2023 بسعر 1,209,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX 2023 بسعر 1,349,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX RED INTERIOR 2023 بسعر 1,359,990 جنيه

4- بيجو 3008

بيجو 3008

و تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي، و تصل سرعتها القصوى الى 206 كيلومتر في الساعة.

وتتسارع السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.2 ثانية، يبلغ متوسط معدل استهلاك الوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 729,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 779,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 854,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT RED INTERIOR WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 859,990 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2023 بسعر 1,029,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2023 بسعر 1,129,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT 2023 بسعر 1,249,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT RED INTERIOR 2023 بسعر 1,259,990 جنيه

5- بيجو 5008

بيجو 5008

حصلت السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

ويقدر استهلاك السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من الوقود نحو 6 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 784,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 834,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT BLACK PACK WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 909,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT RED INTERIOR WITH 10" TOUCH SCREEN 2022 بسعر 919,990 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2023 بسعر 1,139,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2023 بسعر 1,239,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT 2023 بسعر 1,359,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT RED INTERIOR 2023 بسعر 1,369,990 جنيه