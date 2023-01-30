100 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان بالسوق السعودي

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات 5 سيارات جديدة " زيرو" بباقة الـ 100 ألف ريال ، داخل المملكة العربية السعودية .

1- شيفروليه ماليبو

شيفروليه ماليبو

تحصل السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 على قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 353 نيوتن متر.

تصل سرعة السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة، وتصل كفاءة المحرك في استهلاك الوقود الى 14.2 كم/لتر، وتتسارع من وضعية السكون حتى سرعة 100 كيلومتر خلال 6.5 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / TURBO LS 2022 بسعر 93,150 ر.س

2- كيا سيراتو

كيا سيراتو

تتوفر السيارة كيا سيراتو موديل 2022 بـ 3 خيارات للمحرك، الأول محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر، يضخ قوة تصل الى 128 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي 6 سرعات بنظام دفع أمامي ، اما الثاني رباعي الأسطوانات 2.0 لتر، يضخ قوة تصل الى 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 179 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع أمامي.

و جاء المحرك الثالث للسيارة السيارة كيا سيراتو موديل 2022 ، تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل الى 204 أحصنة، وعزم دوران يصل الى 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 7 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / L 2022 بسعر 79,808 ر.س

- أوتوماتيك / LX 2022 بسعر 89,238 ر.س

- أوتوماتيك / LX2 2022 بسعر 92,803 ر.س

- أوتوماتيك / EX 2022 بسعر 102,118 ر.س

- أوتوماتيك / SX T-GDI 2022 بسعر 113,158 ر.س

3- هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

تعتمد السيارة هيونداي النترا موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 126 حصانا، بسعة 1600 سي سي، و 157 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة هيونداي النترا موديل 2022 للوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، تتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.6 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / FLEET 2022 بسعر 83,300 ر.س

- أوتوماتيك / FLEET 2023 بسعر 84,450 ر.س

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 85,600 ر.س

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 86,635 ر.س

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 94,455 ر.س

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 96,525 ر.س

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 99,170 ر.س

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 107,450 ر.س

- أوتوماتيك / MID 2022 بسعر 108,025 ر.س

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 109,635 ر.س

- أوتوماتيك / HEV SMART 2023 بسعر 116,535 ر.س

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 122,400 ر.س

- أوتوماتيك /HEV PREMIUM 2023 بسعر 133,900 ر.س

- أوتوماتيك / HEV ULTIMATE 2023 بسعر 141,375 ر.س

4- تويوتا كامري

تويوتا كامري

تضم السيارة تويوتا كامري موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 204 حصانا، وعزم دوران 243 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 195 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.3 ثانية.

وتحتوي السيارة تويوتا كامري موديل 2023 على محرك اخر سعة 3500 سي سي، مكون من 6 اسطوانات، يمكنه انتاج 298 حصانا، و 356 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 235 كم/ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / LE STD 2022 بسعر 98,900 ر.س

- أوتوماتيك / LE STD 2023 بسعر 99,245 ر.س

- أوتوماتيك / LE STD 2022 بسعر 102,580 ر.س

- أوتوماتيك / LE 2023 بسعر 102,925 ر.س

- أوتوماتيك / LE HEV 2022 بسعر 103,155 ر.س

- أوتوماتيك / HEV LE 2023 بسعر 103,500 ر.س

- أوتوماتيك / GLE-K 2022 بسعر 112,240 ر.س

- أوتوماتيك / GLE 2023 بسعر 112,355 ر.س

- أوتوماتيك / HEV GLE-K 2022 بسعر 114,655 ر.س

- أوتوماتيك / HEV GLE 2023 بسعر 114,770 ر.س

- أوتوماتيك / SE 2023 بسعر 117,760 ر.س

- أوتوماتيك / GLE-X 2023 بسعر 129,490 ر.س

- أوتوماتيك / SE 2022 بسعر 130,985 ر.س

- أوتوماتيك / SE V6 2023 بسعر 134,205 ر.س

- أوتوماتيك / GRANDE V6 2023 بسعر 146,970 ر.س

5- هوندا أكورد

هوندا أكورد

تستمد السيارة هوندا أكورد موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 188 حصانا، و 260 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة يتألف من 6 سرعات، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات.

و تتسارع السيارة هوندا أكورد موديل 2022 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر فى غضون 7.5 ثانية فقط، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / LX 2022 بسعر 114,885 ر.س

- أوتوماتيك / LX SPORT 2022 بسعر 126,385 ر.س

- أوتوماتيك / EX 2022 بسعر 137,885 ر.س

- أوتوماتيك / EXL 2022 بسعر 143,635 ر.س

- أوتوماتيك / SPORT 2022 بسعر 158,585 ر.س