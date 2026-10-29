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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة المياه والصرف الصحي الليبيرية تعزيز التعاون في مجال المياه

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي والنظافة بجمهورية ليبيريا
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي والنظافة بجمهورية ليبيريا
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بجورج دبليو ك. يارنغو، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي والنظافة بجمهورية ليبيريا، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على توطيد التعاون مع جمهورية ليبيريا والدول الإفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

واستعرض اللقاء فرص التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات المصرية والإمكانات التدريبية والبحثية المتاحة بالوزارة، بما يدعم تأهيل الكوادر الفنية وتطوير قدراتها في تخطيط وإدارة الموارد المائية وإعداد المشروعات وتنفيذها.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مواجهة التحديات المائية والمناخية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات الفنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة مواردها المائية بصورة مستدامة.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، والعمل على حشد التمويلات اللازمة لدعم مشروعات المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، بما يستجيب لأولويات الدول واحتياجاتها التنموية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الأطر الإفريقية القائمة لدعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية بالدول الإفريقية.

أسبوع القاهرة التاسع للمياه رئيس هيئة المياه والصرف الصحي الليبيرية للهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي جمهورية ليبيريا

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