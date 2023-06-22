شاومي تفوق المقاييس.. أحدث موبايل Xiaomi ب 3300 جنيه فقط

أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة هاتف Redmi 12C في إصدار جديد في السوق الهندية.

وأصدرت الشركة طراز الهاتف الذكي مناسب للميزانية في متغير جديد بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية ، والتي أثيرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

هاتف شاومي Redmi 12C

بالحديث عن الجهاز نفسه أولاً ، فإن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة شاومي 12C تتميز بشاشة طويلة بقياي 6.71 بوصة توفر جودة عرض HD + و 500 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع. تحت الغطاء .

ويعمل بـمعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع MediaTek Helio G85 SoC المقترن بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. يتم تشغيل Redmi 12C بواسطة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن القياسي 10 وات. يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل ، بينما يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

تم تحديد السعر الرسمي لطراز شاومي Redmi 12C الجديد بسعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 9999 روبية هندية وسيطرح للبيع في الهند في 22 يونيو. سيتم تقديمه بخيارات ألوان متعددة ، وهي Lavender Purple و Matte Black و Mint Green و Royal Blue . كانت الشركة قد أطلقت سابقًا إصدار 4GB + 64GB جنبًا إلى جنب مع طراز 6GB ، والذي يكلف 8999 روبية هندية (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري).