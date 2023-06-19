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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث موبايل شاومي برخص التراب في مصر

أحدث موبايل شاومي
أحدث موبايل شاومي برخص التراب..بسعر بسيط في مصر

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي Xaiomi العملاقة في أواخر عام 2022 ، هاتف Redmi A1 + ، بسعر رخيص جدا ومميزات كبيرة مقابل سعره الزهيد داخل السوق المصري.


مواصفات هاتف Redmi A1+


يأتي هاتف شاومي Redmi A1+ بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل.

يحتوي هاتف Redmi A1+ على مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8+ 2 ميجابكسل، مع فلاش LED.

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ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد من شاومي، بواسطة معالج مقبول للفئة السعرية والإعدادات، ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من نوع Helio A22، إلى جانب ما يصل إلى 2 أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويحتوي + Redmi A1 على ما يصل إلى 32 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلية المدمجة.


يحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن القياسي بقدرة 10 وات.

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi A1+، بنظام التشغيل أندرويد 12، بدون واجهة المستخدم MIUI، إذ يحتوي على إصدار "Go Edition"، المصمم للهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، والذي زودته جوجل بميزات أندرويد القياسية.

 

سعر هاتف شاومي Redmi A1+

 

يبلغ سعر اتف شاومي Redmi A1+ حوالي 3299 جنيه مصري.

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