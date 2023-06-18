عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأرخص سعر لن تتخليه.. أفضل موبايل شاومي لمحدودي الدخل

هاتف شاومي Poco C40
هاتف شاومي Poco C40

يعد هاتف Poco C40 واحدا من أرخص الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية Poco ، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة خاصة بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير بالإضافة إلى سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل.  

ويتوفر هاتف شاومي Poco C40 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 4 آلاف و 100 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف شاومي Poco C40 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.71 بوصة، وبجودة عرض +HD ، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

ويقدم هاتف شاومي Poco C40، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى  كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي هاتف شاومي Poco C40، على بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 18 وات، كما تدعم بطاقة اتصال SIM مزدوجة، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر و منفذ شحن USB - C، وفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD. 

 

ويعمل هاتف شاومي Poco C40 بمعالج من نوع JLQ JR510 مع وحدة معالجة رسوميات Mali-G57 MC1، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت.   

 

 

 

أرخص الهواتف الذكية شاومي هواتف شاومي ارخص هواتف شاومى هاتف POCO C40 شاومي Poco C40 سعر شاومي Poco C40 مواصفات شاومي Poco C40 هواتف الشباب ومحدودي الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-6-2023

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تدعم الجهد الإفريقي لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

ستائر إلكترونية تخفي لوحات السيارات.. الداخلية توضح حقيقة فيديو أثار الجدل

بكتلة الجسم.. حسام موافي يوضح مرحلة الإصابة بالسمنة

بيان عاجل من روسيا بشأن اتفاق الحبوب

لازم تكشف.. حسام موافي يحذر من تورم القدمين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

كيفية علاج احتقان الحلق فى الصيف

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ