بأرخص سعر لن تتخليه.. أفضل موبايل شاومي لمحدودي الدخل

يعد هاتف Poco C40 واحدا من أرخص الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية Poco ، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة خاصة بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير بالإضافة إلى سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل.

ويتوفر هاتف شاومي Poco C40 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 4 آلاف و 100 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف شاومي Poco C40 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.71 بوصة، وبجودة عرض +HD ، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف شاومي Poco C40، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف شاومي Poco C40، على بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 18 وات، كما تدعم بطاقة اتصال SIM مزدوجة، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر و منفذ شحن USB - C، وفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل هاتف شاومي Poco C40 بمعالج من نوع JLQ JR510 مع وحدة معالجة رسوميات Mali-G57 MC1، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت.