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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Realme الجديد يسجل مبيعات مهولة.. إمكانياته عالية وسعره رخيص

موبايل Realme الجديد
موبايل Realme الجديد يسجل مبيعات مهولة..إمكانياته عالية وسعر

أطلقت Realme مؤخرًا سلسلة Realme 11 Pro في الهند، وقليلًا بعد إطلاقها، كشفت العلامة التجارية أن Realme 11 Pro+ حقق بداية استثنائية من خلال بيع 60،000 وحدة في اليوم الأول من البيع. والآن، في غضون خمسة أيام فقط من طرح كلاً من نماذج 11 Pro و 11 Pro+ للبيع، تجاوزت العلامة التجارية حاجز 200،000 وحدة مباعة.
حققت سلسلة Realme 11 شعبية كبيرة، وتفوقت على جميع الأرقام القياسية السابقة التي حققتها سلسلة الأرقام في الهند.

 

 ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الأرقام المحددة للموديلات الفردية ضمن السلسلة. وعلى الرغم من أن هواتف هذه السلسلة توفر العديد من الميزات الجذابة، يبدو أن السبب الرئيسي وراء شعبيتها الكبيرة هو التصميم الراقي الذي يتميز بظهر من الجلد الاصطناعي. فمن النادر أن تجد جهازًا بشاشة منحنية مع تصميم ظهر راقي مقدم بسعر أقل من 30،000 روبية هندية (أي ما يعادل تقريبا 11 ألف جنيه مصري)، مما يجعلها أكثر جاذبيةً للمستهلكين.

 


يمكن شراء Realme 11 Pro+ من Flipkart و realme.com والمتاجر الخارجية، بسعر يبدأ من 27,999 روبية هندية (أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري). ومن ناحية أخرى، يبدأ Realme 11 Pro، الذي يوفر مواصفات متطابقة تقريبًا (باستثناء الكاميرا والشحن السريع) بسعر أقل قليلاً، بسعر يبدأ من 23,999 روبية هندية (أي ما يعادل 8900 جنيه مصري ) وهو متاح على Flipkart و realme.com والمتاجر الخارجية. تحقق من تقاريرنا عن إطلاق 11 Pro و 11 Pro+ للحصول على تفصيل كامل للمواصفات.

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