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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه.. هاتف جديد رخيص الثمن من شاومي لعشاق Redmi

هاتف شاومي
هاتف شاومي

تعتزم شركة شاومي ، تقديم هاتف ذكي جديد متوسط الفئة ضمن تشكيلة ريدمي الشهيرة، ويعد الهاتف المسمى Redmi Note 12R، أول جهاز يتم إطلاقه في الصين يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 4 Gen 2 الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف شاومي الجديد Redmi Note 12R، بعد أن تم إدراج الجهاز في قاعدة بيانات China Mobile الصينية خلال الأسبوع الماضي.

 

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سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12R

تؤكد أحدث التسريبات أن هاتف Redmi Note 12R يشترك في معظم المواصفات الرئيسية والتصميم مع هاتف شاومي الجديد Redmi 12، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

هاتف Redmi Note 12R

ويتميز هاتف Redmi Note 12R، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.79 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتز في الثانية.

وتتميز الشاشة بفتحة ثقب أعلى منتصفها، مخصصة للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب وحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف Redmi Note 12R

ويأتي هاتف شاومي المنتظر Redmi Note 12R مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم الجهاز بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، وتزود شاومي Redmi Note 12R بواجهة المستخدم الجديدة MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12R في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق و السماوي، ويتم تسعير الإصدار الأساسي بسعة 4 رام + 128 جيجابايت، في الصين مقابل سعر 999 يوان صيني، والذي يتحول إلى 140 دولارا (أي ما يعادل 4320 جنيها مصريا).
 

هاتف شاومي Redmi Note 12R
شاومي ريدمى هاتف ذكي Redmi Note 12R مواصفات هاتف Redmi Note 12R سعر Redmi Note 12R

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