تشتهر هواتف شاومي Xiaomi بميزاتها وأدائها الرائع، ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي يمكن أن تقصر في بعض الأحيان هو عمر البطارية، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك، سنوضح لك في هذا المقال بعض النصائح لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي.

5 نصائح مهمة لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي



1. تعطيل الميزات غير الضرورية:

تعد الميزات غير الضرورية واحدة من أكبر الاستخدامات استنزافا لبطارية هاتفك، حيث يمكن لأشياء مثل الـ Bluetooth و GPS و NFC أن تستنزف البطارية إذا كانت تعمل باستمرار حتى أن كنت لا تستخدمها، لذلك، تأكد من تعطيل هذه الميزات عند عدم استخدامها.

لتعطيل ميزة ما، انتقل إلى تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك> ثم الإعدادات الإضافية Additional settings> وقم بإيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إليها.

2. قم بتشغيل وضع توفير البطارية:

يعد وضع توفير شحن البطارية طريقة رائعة لإطالة عمر بطارية هاتفك، عند تشغيل وضع توفير شحن البطارية على أجهزة شاومي، سيقلل هاتفك من أدائه ويحد من نشاط الخلفية، يمكن أن يوفر لك هذا قدرا كبيرا من عمر البطارية.

لتشغيل وضع توفير شحن البطارية: انتقل إلى الإعدادات> ثم البطارية Battery> ثم تشغيل وضع توفير شحن البطارية Battery saver.

3. استخدم الوضع المظلم:

إذا كان هاتف شاومي خاصتك يأتي بشاشة AMOLED، فإن استخدام الوضع الداكن يمكن أن يساعد في تحسين عمر بطارية هاتفك، وذلك لأن هذا النوع من الشاشات تستخدم طاقة أقل لعرض وحدات البكسل السوداء، لذلك، إذا قمت بالتبديل إلى الوضع المظلم، فستتمكن من توفير بعض عمر البطارية.

لتمكين الوضع المظلم على هواتف شاومي: انتقل إلى تطبيق الإعدادات Settings > ثم الشاشة Display> ثم السمة Theme > ثم داكن Dark.

4. قم بتحديث برنامج هاتفك:

تصدر شاومي باستمرار تحديثات برامج واجهة المستخدم MIUI لهواتفها، غالبا ما تتضمن هذه التحديثات تحسينات للبطارية يمكن أن تساعد في تحسين عمر بطارية هاتفك، لذلك، تأكد من تحديث برامج هاتفك باستمرار.

للتحقق من وجود تحديثات البرامج: انتقل إلى الإعدادات> حول الهاتف About phone> ثم إصدار MIUI> وتحقق من وجود تحديثات متاحة أم لا.

5. أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها:

يمكن أن تستنزف التطبيقات التي تعمل في الخلفية أيضا بطارية هاتفك، لذا، من الجيد إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، ولإغلاق أحد التطبيقات، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة واضغط بإصبعك على التطبيق الذي تريد إغلاقه، بعد ذلك ، اسحب التطبيق لأعلى إلى زر "إغلاق".

