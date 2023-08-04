مقاوم للانفجار.. شاومي تبتكر فرن ذكي بإمكانات متعددة وبـ2166 جنيه فقط

كشفت شاومي Xiaomi الصينية، النقاب عن أحدث منتجاتها الذكية، وهو عبارة عن فرن كهربائي ينطلق تحت اسم MIJIA Smart Oven 40L، وهو مصمم لتلبية احتياجات الأسر الحديثة.

مواصفات الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L من شاومي

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي فرن شاومي الذكي بتصميم أنيق مجهز بباب زجاجي معزول بطبقتين يتميز بزجاج مقوى مقاوم للانفجار، مما يضمن السلامة أثناء الاستخدام.

وتعمل أنابيب التسخين المعدنية الستة ومصباح الفرن المقاوم للانفجار على تعزيز المتانة والأداء، كما يأتي الفرن الذكي أيضا بمقبض مستقل مقاوم للحرارة ومقبض متعدد الوظائف وشاشة LED لسهولة الاستخدام.

الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L

ومع سعة كبيرة تصل إلى 40 لترا وثلاثة مستويات للخبز، يضمن فرن شاومي MIJIA الذكي مساحة واسعة لاحتياجات الطهي المختلفة، وتسمح مستشعرات درجة الحرارة المزدوجة NTC للأقسام العلوية والسفلية للمستخدمين بتعيين درجات حرارة مختلفة دون التعرض لخطر الإفراط في الطهي والحرق والنتائج غير المتكافئة أو الحاجة إلى قلب الطعام.

وكما تضمن أنابيب التسخين الثلاثة للفرن لكل من الأقسام العلوية والسفلية توزيعا متساويا للحرارة ، وذلك بفضل خوارزميات التحكم الذكية في درجة الحرارة، وتتيح هذه التقنية للمستخدمين ضبط درجة الحرارة بدقة كل درجة مئوية وضبط مؤقتات دقيقة بالدقيقة.

الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L

ويتميز الفرن الذكي MIJIA بإخراج قوي للطاقة بقدرة 2000 وات مع شريحة التحكم الذكية في درجة الحرارة PID، كما يدعم الجهاز نطاقا واسعًا من درجات الحرارة من 30 إلى 230 درجة مئوية، مما يوفر تنوعا في مهام الطهي.

ويأتي الفرن الذكي MIJIA بسعة 40 لترا مزودا بـ 5 أوضاع طهي مثبتة مسبقا هي: الشواء، والخبز، والتخمير، والاحترافي، وتجفيف الفاكهة، ولمزيد من الراحة، يمكن للمستخدمين توصيل الفرن بتطبيق Mi Home، مما يتيح الوصول إلى أكثر من 40 وصفة احترافية بلمسة واحدة فقط.

الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم الطهي بدون استخدام اليدين من خلال التحكم الصوتي باستخدام مكبرات الصوت Xiaomi Xiao AI الذكية.

وبشكل عام، يعد فرن MIJIA Smart Oven 40L من شاومي جهازا قويا ومليئا بالميزات يوفر طهيا ذكيا للأسر بسعر مناسب، مع حجم صغير سهل الحمل، ومجموعة وظائفه الواسعة، وخيارات الاتصال الذكية تجعله إضافة ممتازة لأي مطبخ حديث.

ويتوفر فرن شاومي الذكي MIJIA Smart Oven 40L، مقابل سعر يبدأ من 70 دولار (أي ما يعادل 2166 جنيه مصري).