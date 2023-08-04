عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقاوم للانفجار.. شاومي تبتكر فرن ذكي بإمكانات متعددة وبـ2166 جنيه فقط

فرن شاومي الذكي MIJIA
فرن شاومي الذكي MIJIA Smart Oven 40L

كشفت شاومي Xiaomi الصينية، النقاب عن أحدث منتجاتها الذكية، وهو عبارة عن فرن كهربائي ينطلق تحت اسم MIJIA Smart Oven 40L، وهو مصمم لتلبية احتياجات الأسر الحديثة.

مواصفات الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L من شاومي

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي فرن شاومي الذكي بتصميم أنيق مجهز بباب زجاجي معزول بطبقتين يتميز بزجاج مقوى مقاوم للانفجار، مما يضمن السلامة أثناء الاستخدام. 

 

وتعمل أنابيب التسخين المعدنية الستة ومصباح الفرن المقاوم للانفجار على تعزيز المتانة والأداء، كما يأتي الفرن الذكي أيضا بمقبض مستقل مقاوم للحرارة ومقبض متعدد الوظائف وشاشة LED لسهولة الاستخدام.

الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L

ومع سعة كبيرة تصل إلى 40 لترا وثلاثة مستويات للخبز، يضمن فرن شاومي MIJIA الذكي مساحة واسعة لاحتياجات الطهي المختلفة، وتسمح مستشعرات درجة الحرارة المزدوجة NTC للأقسام العلوية والسفلية للمستخدمين بتعيين درجات حرارة مختلفة دون التعرض لخطر الإفراط في الطهي والحرق والنتائج غير المتكافئة أو الحاجة إلى قلب الطعام.

وكما تضمن أنابيب التسخين الثلاثة للفرن لكل من الأقسام العلوية والسفلية توزيعا متساويا للحرارة ، وذلك بفضل خوارزميات التحكم الذكية في درجة الحرارة، وتتيح هذه التقنية للمستخدمين ضبط درجة الحرارة بدقة كل درجة مئوية وضبط مؤقتات دقيقة بالدقيقة. 

الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L

ويتميز الفرن الذكي MIJIA بإخراج قوي للطاقة بقدرة 2000 وات مع شريحة التحكم الذكية في درجة الحرارة PID، كما يدعم الجهاز نطاقا واسعًا من درجات الحرارة من 30 إلى 230 درجة مئوية، مما يوفر تنوعا في مهام الطهي. 

ويأتي الفرن الذكي MIJIA بسعة 40 لترا مزودا بـ 5 أوضاع طهي مثبتة مسبقا هي: الشواء، والخبز، والتخمير، والاحترافي، وتجفيف الفاكهة، ولمزيد من الراحة، يمكن للمستخدمين توصيل الفرن بتطبيق Mi Home، مما يتيح الوصول إلى أكثر من 40 وصفة احترافية بلمسة واحدة فقط.

الفرن الذكي Xiaomi MIJIA 40L

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم الطهي بدون استخدام اليدين من خلال التحكم الصوتي باستخدام مكبرات الصوت Xiaomi Xiao AI الذكية.

وبشكل عام، يعد فرن MIJIA Smart Oven 40L من شاومي جهازا قويا ومليئا بالميزات يوفر طهيا ذكيا للأسر بسعر مناسب، مع حجم صغير سهل الحمل، ومجموعة وظائفه الواسعة، وخيارات الاتصال الذكية تجعله إضافة ممتازة لأي مطبخ حديث. 

ويتوفر فرن شاومي الذكي MIJIA Smart Oven 40L، مقابل سعر يبدأ من 70 دولار (أي ما يعادل 2166 جنيه مصري).

شاومي فرن كهربائي فرن ذكي Xiaomi MIJIA 40L Xiaomi MIJIA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها.. فيديو

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

تركا الدنيا معا.. حزن في قرية بالمنوفية على غرق طفلين توأم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

بعد شائعات تخلص والدتها من حياتها.. اختفاء غامض لابنة شيرين عبد الوهاب

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

أفاتار متحرك.. واتساب يفاجئ مستخدمي أندرويد بتحديث مثير

لو بتنسي بسرعة.. 5 طرق سهلة لتدوين الملاحظات على ويندوز

يقلب الموازين.. أحدث موبايلات Vivo بسعر منافس وكاميرا جبارة

سماعة جديدة من شاومي بميزة إلغاء الضوضاء.. بسعر رخيص

صدمة للملايين.. ودع واتساب للأبد لو معاك واحد من التليفونات دي

لتسهيل البحث.. جوجل تضيف تحديث ومزايا جديدة لمتصفح كروم

غفوة ورسائل استغاثة.. مهام إضافية لمفاتيح الصوت في آيفون.. اعرفها

لهواة الجيمز.. تكنو تكشف عن وحش الألعاب Pova 5 Pro

ترشيحاتنا

إثيوبيا: مقتل طالب وضابطي شرطة في جامعة جوندر بولاية أمهرة

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. فيه خلق الله آدم و أدخل الجنة وفيه أُخرج منها

الإمارات.. أمطار غزيرة على مدينة العين وإجراء عاجل من شرطة أبوظبي

هي بقت كده.. ملاحظة صادمة على ظهور شيرين بعد شائعات إنهاء حياتها

بعد اختفائها.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل.. شاهد

تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات التسجيل بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أفضل علاج لمصابي النقرس

طريقة عمل سمك بلطي صيادية.. أحلى من المطاعم

بالخطوات.. طريقة علاج ضربة الشمس بالماء والملح

نشرة المرأة والصحة.. ابنة تامر هجرس بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها وأخطاء شائعة أثناء طهي البيض

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ