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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ3600 جنيه.. تعرف على هاتف شاومي الأكثر مبيعا

Redmi 12 5G
Redmi 12 5G

أقامت شركة شاومي Xiaomi الصينية، أوائل شهر أغسطس الجاري حدثا في نيودلهي، لإطلاق هاتفها الجديد Redmi 12 5G، لأول مرة في الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شاومي عن إصداري 4G و5G من هاتف Redmi 12 للسوق الهندية، وتم طرح كلا الهاتفين الذكيين في أول عملية بيع لهما في الهند أمس، وفي اليوم الأول حقق الهاتفين مبيعات هائلة بقيمة 3 مليارات روبية هندية (36 مليون دولار).

 

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وقالت شاومي أيضا إنها باعت 300 ألف وحدة من الهواتف الذكية من سلسلة Redmi 12 في أول عملية بيع لها أمس، لكنها لم تكشف عن عدد طرازات 4G و 5G المباعة، وتبيع الشركة الصينية إصدار Redmi 12 4G مقابل سعر يبدأ من 120 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري)، بينما يكلف الطراز الأساسي من هاتف Redmi 12 5G  حوالي 145 دولار (أي ما يعادل 4400 جنيه مصري).

مواصفات شاومي Redmi 12 5G

يتميز هاتف شاومي Redmi 12 5G، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.799 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi 12 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

Redmi 12 5G

ويحزم هاتف شاومي Redmi 12 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها بالكامل عبر منفذ USB -C.


ويتم تشغيل جوال شاومي ريدمي نوت 11S، بمعالج ميدياتك Helio G96 والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

من ناحية أخرى، فإن هاتف Redmi 12 4G مدعوم بمعالج ميدياتك من نوع Helio G88، ويشترك في معظم المواصفات مع نظيرتها 5G، باستثناء أنه مزود بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف ويأتي مع وحدة تخزين eMMC 5.1 بدلا من UFS 2.2.

Redmi 12 4G
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