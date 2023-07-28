بخصم 33%.. عرض قوى على تحفة شاومي ريدمي نوت 11S

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خصم 33% على جوال شاومي ريدمي نوت 11S

ولحسن الحظ، يتوفر جوال شاومي ريدمي نوت 11S، مقابل خصم كبير يقدر بـ 33% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في السعودية.

ويتوفر الإصدار العالمي من جوال شاومي ريدمي نوت 11S، ثنائي الشريحة باللون الرمادي بسعة 6 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت في السعودية، مقابل سعر 599 ريال سعودي، بدلا من 899 ريال سعودي.

خصم 33% على جوال شاومي ريدمي نوت 11S

مواصفات جوال شاومي ريدمي نوت 11S



يتميز جوال شاومي ريدمي نوت 11S، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع معدل أخذ العينات باللمس 180 هرتز، ومعدل سطوع 700 شمعة في المتر المربع، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 3.

ويتمتع جوال شاومي ريدمي نوت 11S، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

خصم 33% على جوال شاومي ريدمي نوت 11S

ويحزم جوال شاومي ريدمي نوت 11S، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها بالكامل عبر منفذ USB -C، في غصون 58 دقيقة.

ويتم تشغيل جوال شاومي ريدمي نوت 11S، بمعالج ميدياتك Helio G96 والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل جوال شاومي ريدمي نوت 11S، بواجهة المستخدم MIUI 13 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومكبرات صوت IR و NFC، بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.