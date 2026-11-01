أكاديمية الفنون تحصد المركزين الأول والثاني بمهرجان «VS-FILM» للأفلام القصيرة

حقق طلاب المعهد العالي للسينما بالإسكندرية إنجازًا متميزًا بحصولهم على المركزين الأول والثاني في الدورة الثالثة لمهرجان «VS-FILM» للأفلام القصيرة، التي أُقيمت بمدينة السويس، بعد منافسة مع مشاركين من مختلف المعاهد الفنية ودول العالم.

وحصد الطالب محمود علي شبيب، بقسم التصوير، المركز الأول عن سيناريو فيلم «حارس الذاكرة»، فيما فاز الطالب أحمد جمال سيد، بقسم الإخراج، بالمركز الثاني عن سيناريو فيلم «عودة».

من جانبه، هنأ الدكتور ضياء الدين جابر، عميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية، الطالبين الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الفني المتميز لطلاب المعهد وقدرتهم على المنافسة في المهرجانات السينمائية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي ثمرة لجهود الطلاب وأساتذتهم، والدعم المستمر الذي تقدمه أكاديمية الفنون للمواهب الشابة، تحت قيادة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية.