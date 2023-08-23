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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ4 آلاف جنيه.. موبايل اقتصادي من شاومي بشاشة ضخمة وبطارية عملاقة

Poco M6 Pro 5G
Poco M6 Pro 5G

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Poco M6 Pro 5G للبيع في الهند، بعد أن تم طرحه للبيع مرتين في البلاد، والذي يأتي من الفئة المنخفضة بإمكانيات منافسة من حيث المواصفات والقيمة السعرية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizbot"، يصل Poco M6 Pro 5G كهاتف ذكي 5G بسعر معقول جدا مع مجموعة شرائح Snapdragon وبطارية كبيرة ودعم شحن سريع وإعداد كاميرا خلفية مزدوجة وشاشة Full HD + مع معدل تحديث مرتفع.

 

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سعر Poco M6 Pro 5G

يتوفر المتغير الأساسي من هاتف Poco M6 Pro 5G، بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4103 جنيهات مصرية)، بينما يتوفر الطراز الأكبر بسعة 6 رام + 128 جيجابايت، مقابل سعر 12999 روبية (أي ما يعادل 4855 جنيها مصريا).

مواصفات Poco M6 Pro 5G

يتم تشغيل هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 4 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويوفر ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي.

Poco M6 Pro 5G

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بميزة ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية التي يمكن أن تصل إلى 6 جيجابايت، ما يضمن أداءً سلسا، ويدعم الهاتف مساحة تخزين قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحتوي هاتف Poco M6 Pro 5G، على بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل Android 13 مباشرة من الصندوق.

فيما يتعلق بالاتصال، يحتوي هاتف Poco M6 Pro 5G على اتصال WiFi 5 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الـ Bluetooth والشبكات الخليوية 5G لسرعات بيانات أسرع.

ويشتمل إعداد الكاميرا في Poco M6 Pro 5G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، في الأمام، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويتميز Poco M6 Pro 5G أيضا بتصنيف IP53 لمقاومة رذاذ الماء.

ويتميز هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G بشاشة عرض كبيرة بقياس 6.79 بوصة، بدقة Full HD + تصل نسبة سطوعها إلى 550 شمعة في المتر المربع، لديها معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز في الثانية، ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

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