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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تفتخر بمبيعات قياسية لـMix Fold 3 و Redmi K60 Ultra

Xiaomi Mix Fold 3
Xiaomi Mix Fold 3

أصدرت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها القابل للطي الجديد Mix Fold 3 في 14 أغسطس، تلاه الهاتف الرائد Redmi K60 Ultra في اليوم التالي، وتم طرحهما في عملية البيع الأولى يوم أمس، وأعلنت الشركة الصينية أنها حققت نجاحا هائلا من مبيعات كلا الهاتفين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حققت مبيعات وحدات هاتف شاومي Mix Fold 3 أكثر من 2.25 مرة مقارنة بإصدار العام الماضي، وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن الأرقام الفعلية للوحدات المبيعة، إلا أنها كشفت عن عدد الوحدات التي تم بيعها من إصدار Redmi K60 Ultra، والذي تم بيع حوالى 220 ألف وحدة في غصون 5 دقائق فقط.

 

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وتشير شاومي إلى أن السبب الرئيسي في تفوق هاتف Mix Fold 3، عن طراز العام الماضي Mix Fold 2، هو أن الإصدار الأحدث يعد أرق وأخف وزنا، كما أنه يأتي مع المزيد من الكاميرات المحسنة، إلى جانب أنه يتميز بسعة بطارية أكبر، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأنيقة التي يفتقر إليها المنافسون في هذا المجال.

شاومي تفتخر بمبيعات قياسية لـMix Fold 3 و Redmi K60 Ultra

وقالت شاومي إنها حققت مبيعات قياسية من هاتف Redmi K60 Ultra، حيث تم بيع 220 ألف وحدة في غصون 5 دقائق فقط، هذا يعني أنه تم بيع ما يقرب من 733 وحدة كل ثانية، أو  44000 وحدة كل دقيقة، ويتوفر هاتف ريدمي الرائد للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 2599 يوان صيني (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري) للإصدار بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.

Redmi K60 Ultra

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3

وبينما يتوفر أحدث هاتف قابل للطي من شاومي Mix Fold 3، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 1240 دولار (أي ما يعادل 38310 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت رام+  256 جيجابايت.

ويتميز هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 3، بشاشة من نوع E6 AMOLED LTPO للشاشة الداخلية المرنة بقياس 8.03 بوصة، بدقة تبلغ 1960 × 2160 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويأتي Mix Fold 3 مع شاشة خارجية من نوع LTPO OLED بقياس 6.56 بوصة مغطاة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 وتوفر ما يصل إلى 2560 شمعة سطوع ذروة في الوضع التلقائي.

Xiaomi Mix Fold 3

وجاء هاتف Mix Fold 3، بنظام كاميرا رباعي مدعوم من شركة لايكا الألمانية، مع كاميرا رئيسية تأتي بمستشعر Sony IMX800 بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بوحدة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر زووم بدقة 10 ميجابكسل، ووحدة المنظار بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف Mix Fold 3، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام تقنية UFS 4.0، مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، ويعمل الجهاز بواجهة شاومي الجديدة MIUI 14، والمستندة على نظام التشغيل Android 13

ويحزم هاتف Mix Fold 3 بطارية أكبر تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع نفس الشحن السلكي بقوة 67 وات على غرار إصدار الشركة السابق Mix Fold 2 ولكن مع شحن لاسلكي إضافي بقوة 50 وات، وتدعي شاومي أن عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات و 20 دقيقة.

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