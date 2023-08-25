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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة متتعوضش.. خصم ضخم على جوال شاومي ريدمي نوت 12

جوال شاومي ريدمي
جوال شاومي ريدمي نوت 12

يتميز جوال شاومي ريدمي نوت 12، بالعديد من المواصفات شبة الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أحدث وأقوى هواتف أندرويد متوسطة الفئة بالأسواق وبفضل مميزاته الرائعة حققت الشركة مبيعات كبيرة منه، فهو يأتي مزودا بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

خصم 33% على جوال شاومي ريدمي نوت 12

لحسن الحظ، حصل جوال شاومي ريدمي نوت 12، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الالكترونية في الإمارات، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 849 درهما إماراتيا، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 568 درهما إماراتيا شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

 

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وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف حوالى 281 دراهم إماراتية، بنسبة الخصم تصل 33%، ويتوفر جوال شاومي ريدمي نوت 12، داخل العرض بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ثنائي الشريحة ويدعم تقنية 4G، إصدار عالمي باللون الرمادي.

خصم 33% على جوال شاومي ريدمي نوت 12

مواصفات جوال شاومي ريدمي نوت 12

يتميز جوال شاومي ريدمي نوت 12، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 3.

ويعمل جوال شاومي ريدمي نوت 12، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 4 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

مواصفات جوال شاومي ريدمي نوت 12

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع جوال شاومي ريدمي نوت 12، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جوال شاومي ريدمي نوت 12، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في حوالي 22 دقيقة فقط.

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