ببطارية 8000 مللي أمبير.. خصم جبار على تابلت شاومي ريدمي باد

تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضًا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مُخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.



خصم 36% على تابلت شاومي ريدمي باد

حصل أحد أجهزة شاومي اللوحي، والذي ينطلق تحت اسم ريدمي باد في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الامارات.

ويقدم موقع التجارة الإلكترونية خصمًا مغريًا على تابلت شاومي ريدمي باد، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 36% عن سعر الجهاز اللوحي الأساسي.

ويتوفر الإصدار العالمي من تابلت شاومي ريدمي باد، بسعة 6 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم لتقنية الواي فاي، باللون الرمادي، في الإمارات مقابل سعر 599 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 949 درهمًا إماراتيًا.

خصم 36% على تابلت شاومي ريدمي باد

مواصفات تابلت شاومي ريدمي باد



ويتميز تابلت شاومي ريدمي باد، بشاشة كبيرة عالية الدقة Full HD، بقياس10.61 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض 1200 × 2000 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.



ويمتاز تابلت شاومي ريدمي باد، بوجود 4 مكبرات صوتية مدمجة في الإطارات الجانبية للجهاز، لمشاهدة مقاطع الفيديو بجودة HD في الصوتيات، ويعمل بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويتم تشغيل تابلت شاومي ريدمي باد، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك، من نوع Helio G99، مع وحدة معالجة الرسوميات ARM Mali-G57، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

وجاء تابلت ريدمي باد من شاومي، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدفة 8 ميجابكسل أيضا، ويتميز الجهاز اللوحي بإطار مصنوع من الألومنيوم ولوحة أمامية مصنوعة من الزجاج.

ويحتوي تابلت شاومي ريدمي باد، على بطارية عملاقة بقوة 8000 مللى أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن بقدرة 18 وات، وتستمر البطارية حتى 10 ساعات من مشاهدة محتوى الفيديو.

