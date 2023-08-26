عرض مش هيتكرر.. خصم 30% على جوال سامسونج Galaxy A54

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

خصم 30% على جوال سامسونج Galaxy A54

وحصل أحد هواتف سامسونج المتوسطة الفئة، والذي ينطلق تحت اسم Galaxy A54 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الامارات.

ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على جوال Galaxy A54 من سامسونج، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 30% عن السعر الأساسي للهاتف.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال سامسونج Galaxy A54، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمتدي، في الإمارات مقابل سعر 1189درهما إماراتيا بدلا من 1699 درهما إماراتيا.

Galaxy A54

مواصفات جوال سامسونج Galaxy A54

يتميز جوال سامسونج Galaxy A54، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية وتدعم تقنية HDR10+.

وجاء جوال سامسونج Galaxy A54، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل جوال سامسونج Galaxy A54، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Exynos 1380، وهو مطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى جوال سامسونج Galaxy A54، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم One UI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.