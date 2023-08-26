عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض مش هيتكرر.. خصم 30% على جوال سامسونج Galaxy A54

جوال سامسونج Galaxy
جوال سامسونج Galaxy A54

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

خصم 30% على جوال سامسونج Galaxy A54

وحصل أحد هواتف سامسونج المتوسطة الفئة، والذي ينطلق تحت اسم Galaxy A54 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الامارات.

 

فرصة متتعوضش.. خصم ضخم على جوال شاومي ريدمي نوت 12

الحق اشتريه.. خصم تاريخي على أحدث فلاجشيب من سامسونج

 

ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على جوال Galaxy A54 من سامسونج، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 30% عن السعر الأساسي للهاتف.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال سامسونج Galaxy A54، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمتدي، في الإمارات مقابل سعر 1189درهما إماراتيا بدلا من 1699 درهما إماراتيا.

Galaxy A54

مواصفات جوال سامسونج Galaxy A54

يتميز جوال سامسونج Galaxy A54، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية وتدعم تقنية HDR10+.

وجاء جوال سامسونج Galaxy A54، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل جوال سامسونج Galaxy A54، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Exynos 1380، وهو مطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى جوال سامسونج Galaxy A54، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم One UI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

جوال سامسونج Galaxy A54
سامسونج Galaxy A54 جوال سامسونج خصومات سامسونج عروض سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

موضوعات متعلقة

الحق اشتريه.. عرض مغري على أقوى هواتف انفينكس لمحدودي الدخل

بـ7600 جنيه.. فيفو تكشف عن تابلت أندرويد ينافس iPad

اغتنم الفرصة.. تطبيقات بـ فلوس متاحة "مجانا" على أندرويد وآيفون

مش الصور بس.. واتساب يتيح إرسال فيديوهات بجودة HD

تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أرخص 5 تلفزيونات ذكية في مصر

فرصة متتعوضش.. خصم ضخم على جوال شاومي ريدمي نوت 12

بكاميرا 200 ميجا بكسل.. موبايل رائد من هونر يقهر سامسونج وشاومي

جروبات بلا أسماء.. 5 ميزات جديدة في واتساب ستجعل حياتك أسهل

ترشيحاتنا

تصرف شديد الغرابة.. منقذ حمام سباحة يركل شابا من ارتفاع 10 أمتار

روسيا .. توقعات بنمو الاقتصاد 2.5% بحلول نهاية 2023

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بتجديد إتفاقية حبوب البحر الأسود

ساعدهم في دراستهم.. ممر شرفي من طلاب إعلام الزقازيق تكريما للدكتور محمود عبداللطيف

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

رعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على صاحب فيديو سيارة مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

اﻟﻤﺰﻳﺪ