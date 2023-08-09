الحق اشتريه.. خصم تاريخي على أحدث فلاجشيب من سامسونج

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خصم مغرٍ على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G



ولحسن الحظ، حصل هاتف سامسونج المميز الذي ينطلق تحت اسم Galaxy S23 Ultra 5G، على تخفيض كبير في أسعاره مما جعله في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى، مع خصم غير مسبوق يصل إلى 35% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، ثنائي الشريحة باللون الأسود بسعة 12 + 256 جيجابايت للبيع في الإمارات، مقابل سعر حوالى 3199 درهم إماراتي، وكان السعر الأصلى للجهاز على المتجر الالكتروني يبلغ 4949 درهم إماراتي.

خصم مغرٍ على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

مميزات جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

يأتي جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

Galaxy S23 Ultra 5G

وجاء جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بـ4 كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

ويتم تشغيل جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحزم جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل بواجهة المستخدم OneUI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.