تسريبات تكشف مواصفات أسطورية لهاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

أفادت تسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro Max القادم من شركة آبل الأمريكية سيحصل على ميزات أسطورية في الكاميرا، حيث سيتميز الهاتف بعدد من التحسينات والترقيات الكبيرة التي سترشحها لأن تكون الكاميرا الأفضل في العالم بالمنافسة مع كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من سامسونج.

وبحسب موقع GSMArena فإن المحلل الشهير مينج تشي كو قال إن هاتف آيفون القادم iPhone 15 Pro Max سيحصل على كاميرا مميزة مع خاصية المنظار التي توفر تقريب بصري كبير وهي ميزة افتقرت إليها كاميرا هواتف آيفون في السنوات الماضية.

وأضاف "تشي كو" أن الميزات التي سيحصل عليها هاتف iPhone 15 Pro Max قد ترشحه أن يحقق مبيعات بنسبة 10-20٪ أفضل من مبيعات iPhone 14 Pro Max.

وتصل هواتف آيفون الحالية إلى الحد الأقصى عند التكبير البصري 3x ، لكن كاميرا هاتف iPhone 15 Pro Max يمكن أن تغير الأمور بشكل كبير إلى 10x مما يجعل التصوير الفوتوجرافي لمسافات طويلة أكثر وضوحًا وأفضل مظهرًا.

وتشير عدد من التسريبات الأخرى إلى أن آبل ستتخلى عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا.

كما سيتميز iPhone 15 Pro Max إطار فولاذي مقاوم للصدأ بإطار من التيتانيوم مع هواتف iPhone 15 Pro والذي سيكون أخف وزنا بنسبة 40 % ، بالإضافة إلى أكبر ترقية في عمر البطارية بحوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

أما بالنسبة لسعر iPhone 15 Pro Max فيذكر تقرير من موقع Tom's Guide أن هواتف آيفون iPhone 15 قد تكون أغلى مجموعة آيفون من شركة آبل حتى الآن، حيث تشير المصادر التي تحدثت إلى DigiTimes هذا الأسبوع إلى أنه قد يكون هناك قفزة في الأسعار تتراوح بين 100 دولار إلى 200 دولار هذه المرة.



ومن المتوقع أن هاتف iPhone 15 Pro Max والذي قد تعيد آبل تسميته باسم iPhone 15 Ultra قد يبدأ من سعر 1,299 دولارًا، وهو ما يتماشى مع الشائعات السابقة عن أن هناك ارتفاع وشيك في الأسعار.



