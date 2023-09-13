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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد من آبل

iPhone 15
iPhone 15

كشفت شركة آبل الأمريكية، أمس خلال حدثها السنوي عن سلسلة هواتف iPhone 15، ويتميز الإصدار الأساسي بالتشكيلة الجديدة بسطح خلفي من الزجاج بلون مدمج مع طلاء مركب غير لامع، وحواف انسيابية جديدة في هيكل مصنوع من الألمنيوم، بالإضافة إلى استبدال منفذ الشحن الجديد USB-C.

سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد من آبل


يعمل هاتف iPhone 15، بواسطة معالج آبل للعام الاسبق Apple A16 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 512 جيجابايت.

 

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ويأتي هاتف iPhone 15، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، بقياس 6.1 بوصة، تتميز بدقة 1179 × 2556 بكسل، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، ويصل الحد الأقصى لنسبة السطوع بالهاتف 2000 شمعة في المتر المربع.

iPhone 15

وزودت آبل شاشة هاتف iPhone 15، بدعما لميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة، وزودت آبل هاتفها الجديد بكابل USB-C للشحن ونقل البيانات بسرعة أكبر، ويتميز الهاتف بدعم ميزة العثور على الأصدقاء في الأماكن المزدحمة "أين أصدقائي"، والبقاء على اتصال أثناء السفر.

وجاء هاتف iPhone 15، بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر واسع بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.6، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز هاتف iPhone 15، بدعم تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

ويحتوي هاتف iPhone 15، على بطارية أكبر مقارنة بطراز آيفون 14، سيتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط عبر شاحن USB-C، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات والشاحن العكسي بقدرة 7.5 وات.

ويمتاز هاتف iPhone 15، بدعم شريحة الاتصال الالكترونية eSIM، البديلة لشريحة SIM، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 17.

سعر iPhone 15

وسيتوفر الهاتف في اللون الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، في الإمارات بسعر يبدأ من 3399 درهما إمارتيا.

وسيتوفر هاتف iPhone 15 في السعودية مقابل سعر يبدأ من 3799 ريال سعودي.

بينما تتوفر النسخة العالمية بسعر يبدأ من 799 دولار (أي ما يعادل 24 و690 جنيه مصري).

وستبدأ آبل في تلقي طلبات الحجز المسبق على الهاتف يوم الجمعة 15 سبتمبر، في كلا من هذه الدول الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، والإمارات، والمملكة المتحدة، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

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