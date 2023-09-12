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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للعثور على الأصدقاء في الزحام..أبل تطلق ميزة سحرية مع iPhone 15 Pro

ميزة Precision Finding
ميزة Precision Finding في iPhone 15 Pro

أعلنت شركة Apple أبل الأمريكية عن ميزة مذهلة لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ضمن مؤتمرها Wonderlust تسمى Precision Finding للعثور على الأهل والأصدقاء حتى في أوقت الزحام بسهولة شديدة.  

 

ويتميز هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بميزة رائعة تتيح الدقة عند البحث عن الأصدقاء، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف مشاركة مواقعهم والعثور على بعضهم البعض، حتى في ظروف الازدحام.

 

وتم تصميم ميزة Precision Finding بنفس وسائل حماية الخصوصية التي أصبح المستخدمون يثقون بها في Find My. 

 
كما يدعم هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max شبكة Wi-Fi 6E للحصول على أداء لاسلكي أفضل، بما في ذلك سرعات أسرع بما يصل إلى 2x. 


 

وحصلت هواتف  iPhone 15 على إمكانات أمان مهمة لتقديم المساعدة عندما يكون الأمر أكثر أهمية، بما في ذلك اكتشاف الأعطال وطوارئ SOS عبر القمر الصناعي. 

 

 وتقول أبل إن خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي، المتوفرة حاليًا في 14 دولة ومنطقة في ثلاث قارات، أحدثت تأثيرًا كبيرًا في حياة المستخدمين . وستأتي هذه الخدمة الرائدة إلى إسبانيا وسويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر. 


 

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