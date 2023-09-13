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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تطلق هواتف iPhone 15 بإمكانيات حصرية.. وهذه أبرز مميزاتها

iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro

أسعار آيفون 15

مواصفات آيفون 15

سعر ومواصفات هواتف iPhone 15

كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 15

مميزات هواتف iPhone 15 الجديدة من آبل

كان الظهور الأول لتشكيلة iPhone 15 ، من بين الإعلانات الرئيسية في حدث “Wonderlust” الذي إقامته شركة آبل Apple الأمريكية، أمس الثلاثاء، في ولاية كوبرتينو بالولايات المتحدة.

وحسبما أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، سيتم طرح 4 نماذج جديدة من هواتف آيفون الرئيسية في السوق في وقت لاحق من الشهر، وستشهد كل من أجهزة iPhone 15 و15 Plus و15 Pro و15 Pro Max تغييرات جمالية وتحديثات تكنولوجية، بينما تأتي تغييرات كبيرة على الكابل المخصص لشحن الجهاز.

 

سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد من آبل

انهيار مفاجئ لأسعار آيفون بالخارج قبل إطلاق iPhone 15


كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 15

ستكون جميع الأجهزة الأربعة في تشكيلة آيفون الجديدة بما في ذلك iPhone 15 و15 Plus و15 Pro و15 Pro Max، متاحة للحجز المسبق في 15 سبتمبر ومتاحة عبر الإنترنت وفي المتاجر في 22 سبتمبر.

أسعار آيفون 15

يبدأ سعر iPhone 15 القياسي من 799 دولار (أي ما يعادل 24 ألف و690 جنيه مصري)، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولار (أي ما يعادل 27 ألف و800 جنيه مصري).

بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولار (أي ما يعادل 30 ألفا و870 جنيه مصري)، ويبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1199 دولار (أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري).

iPhone 15 Pro

ألوان آيفون 15

ستظهر النماذج القياسية لأول مرة بـ 5 ألوان هي: الوردي والأسود والأبيض والأزرق والأصفر، وستحتوي أجهزة آيفون على هيكل من الألومنيوم وظهر زجاجي مثل iPhone 14 و14 Plus،   وستأتي طرازات iPhone Pro باللون الرمادي الداكن والأسود والأزرق الداكن والرمادي الفاتح ولها جوانب من التيتانيوم.

حجم شاشة آيفون 15 وآيفون 15 بلس

سيحتوي هاتف iPhone 15 على شاشة بقياس 6.1 بوصة، وسيحتوي هاتف 15 Plus على شاشة بقياس 6.7 بوصة.

 iPhone 15 Pro Max

كاميرا آيفون 15

ستحتوي طرز iPhone 15 القياسية على نظام كاميرا محسّن يسمح بتكبير بصري أكبر وعمق مجال واسع، والتحول من مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل إلى إصدار بدقة 48 ميجابكسل، وتتمتع الكاميرا الجديدة بنفس دقة الكاميرا الموجودة في iPhone 14 Pro.

وستحتوي هواتف آبل الجديدة على ميزة Dynamic Island، وهي عبارة عن شق مُعاد تصميمه في الجزء العلوي من الشاشة يشغل مساحة بصرية أقل، تمت إضافة الميزة لأول مرة إلى طرازات iPhone 14 Pro العام الماضي كأداة لتتبع النشاط المستمر، مثل الاتجاهات أو الموسيقى التي تستمع إليها.

معالج آيفون 15

ستحصل طرزي iPhone 15 و iPhone 15 Plus على معالج آبل السابق A16 المستخدمة في طرز iPhone 14 Pro، وستحتوي الهواتف أيضا على شبه موصل واسع النطاق U2، وهو الأول منذ إطلاق U1 في iPhone 11 Pro، تعمل أشباه الموصلات الجديدة على تحسين ميزة الموقع، مما يسمح بتتبع الهاتف بشكل أكثر دقة في تطبيق Find My.

وستحتوي طرازات iPhone 15 Pro أيضا على معالج A17 الأسرع التي تدعي الشركة أنها ستحسن تجربة الألعاب المحمولة.

iPhone 15 Plus


مميزات آيفون 15

- خدمة المساعدة على الطريق:

أضافت آبل أيضا خدمة المساعدة على الطريق على نفس النظام المستخدم لميزة SOS، وسيتمكن السائقون الذين فقدوا في منطقة لا توجد بها خدمة خلوية من تشغيل الميزة عبر رسالة نصية مما سيسمح لهم بمشاركة موقعهم عبر القمر الصناعي، وسيتم إطلاق الميزة باعتبارها مزود المساعدة على الطريق.

- اختفاء مفتاح الرنين أو كتم الصوت مع جوانب من التيتانيوم:

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين طرازات iPhone 15 الأساسية وiPhone 15 Pro في استخدام جوانب من التيتانيوم، والتي تحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في هواتف آبل منذ iPhone X، كما أن التيتانيوم مقاوم لبصمات الأصابع، على عكس النسخة الفولاذية، كما يجعل هذا المفتاح الهاتف أخف وزنًا بنسبة 10% تقريبا، وتكون الحواف التي تربط الجانب والأمام أقل حدة.

ولن تحتوي طرازات Pro بعد الآن على مفتاح الرنين أو كتم الصوت، وبدلا من ذلك، سيكون المفتاح عبارة عن "زر إجراء" قابل للبرمجة، ستقدم آبل أيضا في نماذج Pro وضع الاستعداد مع عناصر واجهة المستخدم التي يمكن الوصول إليها.

- الكاميرا:

تحتوي طرازات iPhone 15 Pro على ثلاث كاميرات ومستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، تتضمن عدسات مقربة وعدسات فائقة الاتساع جديدة بدقة أكبر من iPhone 14 Pro، وسيحتوي iPhone 15 Pro Max على نظام تقريب محدث مع إمكانيات تكبير محسّنة للأجهزة، مما سيضاعف قدرة iPhone على تكبير الصور باستخدام العدسة المادية من 3X إلى 5X بطول بؤري 120 ملميتر.

- شاحن USB-C:

ستتحول جميع أجهزة آيفون الجديدة من كابل الشحن Lightning إلى كابل USB-C للامتثال لقوانين الشاحن المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

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