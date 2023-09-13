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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى وأغلى أيفون.. سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max

سلسلسة iPhone 15
سلسلسة iPhone 15

يعد هاتف iPhone 15 Pro Max، أقوى إصدارات شركة آبل على الإطلاق، فهو يتميز بعددا من الإمكانيات القوية التي تجعله من أبرز طرازات تشكيلة هواتف آيفون 15 لهذا العام بل والأغلى سعرا أيضا، لذا سنستعرض لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max عالميا.

 

سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max


يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max، بشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1290 × 2796 بكسل، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، كما تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

 

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وتدعم شاشة هاتف iPhone 15 Pro Max، ميزة Dynamic Island، لعرض الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة، ويأتي هاتف آبل الجديد مزودا بكابل USB-C للشحن ونقل البيانات بسرعة أكبر، ويتميز الهاتف بدعم ميزة "أين أصدقائي"، والبقاء على اتصال أثناء السفر.

iPhone 15 Pro Max

ويعمل هاتف iPhone 15 Pro Max، بواسطة معالج آبل الأحدث Apple A17 Bionic، المطور بدقة تصنيع 3 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجيابايت، وبخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت.

وجاء هاتف iPhone 15 Pro Max، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر واسع بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.8، ويدعم التثبيت البصري للصورة OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، إلى جانب عدسة بريسكوب بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.8، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم هاتف iPhone 15 Pro Max، تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

وتدعى آبل أن هاتف iPhone 15 Pro Max، يحتوى على بطارية تدوم لمدة يوم كامل يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط عبر شاحن USB-C، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات والشاحن العكسي بقدرة 7.5 وات.

ويتميز هاتف iPhone 15 Pro Max، بدعم لشريحة الاتصال الالكترونية eSIM، البديلة لشريحة SIM، ويدعم خدمات Apple Pay، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 17.

سعر iPhone 15 Pro Max

وسيتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max، في اللون الأسود، والأبيض، والأزرق، والتانتينوم، في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 1199 دولار (أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري).

ويبلغ سعر iPhone 15 Pro Max، في الإمارات بسعر يبدأ من 5099 درهما إمارتيا.

وسيتوفر هاتف iPhone 15 Pro، في السعودية مقابل سعر يبدأ من 5199 ريال سعودي.

iPhone 15 Pro Max
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