تحدي العمالقة.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 وآبل iPhone 15

في عالم الهواتف الذكية الذي يتطور باستمرار، يبرز تحدى العملاقة باستمرار سامسونج وآبل، حيث تعد أجهزتهم الرائدة، Galaxy S23 و iPhone 15، مثالا للتقدم التكنولوجي وجماليات التصميم ومعايير الأداء، وتهدف هذه المقارنة الشاملة إلى تحليل كل جانب من جوانب هذين الجهازين، لمساعدة المشترين المحتملين على اتخاذ قرار مستنير.



مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 وآبل iPhone 15

التصميم

اشتهرت هواتف سامسونج بتصميماتها الأنيقة والمبتكرة، ويعد Galaxy S23 ليس استثناءً، فهو يتميز مع ظهر زجاجي مكمل بإطار من الألومنيوم، يضفي الهاتف إحساسا متميزا، تم دمج الكاميرات بسلاسة في الجزء الخلفي، مما يلغي الحاجة إلى نتوء الكاميرا البارز، ويدعم الهاتف تصنيف IP68 مما يعني أن الجهاز مقاوما للماء والغبار، وهي ميزة أصبحت الآن شبه قياسية في الهواتف الذكية المتميزة.

وعلى النقيض، لطالما تمسكت آبل بفلسفة التصميم البسيط والأداء الوظيفي القوى، ويواصل iPhone 15 هذا الإرث، وبينما يحتفظ بظهره الزجاجي المميز وإطاره المصنوع من الألومنيوم، فإن التغييرات الطفيفة في الأبعاد تمنحه مظهرا جديدا، ويعد نوتش الجزيرة الديناميكية الجديد، وهي إحدى ميزات iPhone المميزة منذ iPhone X، تحتوي على نظام Face ID المتقدم، كما حصل iPhone 15 أيضا على تصنيف IP68، مما يضمن قدرته على تحمل الماء والغبار لفترة طويلة.

الشاشة

يتميز هاتف Galaxy S23 بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس6.1 بوصة، تضمن هذه التقنية حصول المستخدمين على الألوان الأكثر حيوية، وأعمق درجات اللون الأسود، وتجربة مشاهدة غامرة بشكل عام، ويعد معدل التحديث البالغ 120 هرتز بمثابة نعمة للاعبين وأولئك الذين يقدرون السلاسة في شاشاتهم، وسواء كنت تشاهد فيلما عالي الدقة أو تتصفح قنوات التواصل الاجتماعي، فإن هاتف S23 يعدك بتجربة خالية من التباطؤ.

ويأتي هاتف iPhone 15، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، تعد الشاشة بقياس 6.1 بوصة وبدقة 1179 × 2556 بكسل بوضوح لم يسبق له مثيل، وبينما تحتفظ بمعدل التحديث القياسي البالغ 60 هرتز، فإن تحسينات آبل تضمن أن الشاشة سريعة الاستجابة وسلسة، وتعني شهادة HDR10+ أنه سيتم عرض المحتوى بالطريقة التي أرادها المبدعون، مع ألوان وتباينات دقيقة.

Galaxy S23

المواصفات والبرامج

يتم تشغيل هاتف Galaxy S23 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، والذي يُعرف بأنه أحد أقوى المعالجات في نظام أندرويد البيئي، فهو يضمن قدرة S23 على التعامل مع أي مهمة بسهولة، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو تعدد المهام أو تشغيل تطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، فإن S23 على مستوى التحدي، والذي يأتي مع ذاكرة الوصول العشوائي رام تبلغ سعتها 8 جيجابايت.

وتشتهر أجهزة آبل بتكاملها السلس بين الأجهزة والبرامج، ويواصل هاتف iPhone 15، المدعوم بشريحة A16 Bionic، تضمن هذه الشريحة، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، والتي تقوم بتشغيل هاتف iPhone بسلاسة، بغض النظر عن المتطلبات المفروضة عليه، تم تحسين نظام التشغيل iOS من آبل لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأجهزة، مما أدى إلى جهاز قوي وفعال.

iPhone 15

الكاميرا

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد نظام كاميرا الهاتف ذا أهمية قصوى، يعد هاتف Galaxy S23، المزود بكاميرا ثلاثية، بمثابة متعة للمصور، يلتقط المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجابكسل صورًا مفصلة ونابضة بالحياة، وتعمل العدسة المقربة بدقة 10 ميجابكسل، مع تقريب بصري 3x، على تقريب الأشياء البعيدة دون أي فقدان للوضوح، وتضمن العدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل التقاط المناظر الطبيعية والصور الجماعية بكل مجدها، وتعد الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مثالية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، مما يضمن لك الظهور بأفضل حالاتك دائما.

وباستمرار تعطى آبل الأولوية لجودة الكاميرا، ويعتبر iPhone 15 دليلا على ذلك، يلتقط نظام الكاميرا المزدوجة، بقيادة المستشعر الأساسي بدقة 48 ميجابكسل، الصور بوضوح لا مثيل له، ويضمن المستشعر فائق الدقة بدقة 12 ميجابكسل عدم تفويت الصورة الأكبر أبدا، ويضمن نظام معالجة الصور من آبل، جنبا إلى جنب مع هذا الجهاز، أن تكون الصور واضحة ونابضة بالحياة وواقعية، وتستفيد الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل من هذه المعالجة أيضا، مما يضمن أن صورك الشخصية جاهزة للنشر على إنستجرام في جميع الأوقات.

Galaxy S23

البطارية

تم تجهيز هاتف Galaxy S23 ببطارية تبلغ سعتها 3900 مللي أمبير في الساعة، لكن تحسين برامج سامسونج يضمن استمرار الهاتف ليوم كامل بشحنة واحدة، يعني الشحن السريع بقوة 25 وات أنه يمكنك الحصول على دفعة كبيرة للبطارية في دقائق معدودة.

ولقد كانت شركة آبل دائما متكتمة بشأن سعة بطارية هواتف آيفون، في حين أن السعة الدقيقة لبطارية iPhone 15 لا تزال غير معروفة، فإن الاستخدام الفعلي يشير إلى أنها يمكن أن تدوم بسهولة ليوم واحد، ويدعم الجهاز أيضا الشحن السريع بقدرة 15 وات، سلكيا ولاسلكيا.

iPhone 15

السعر

يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 من 600 دولار (أي ما يعادل 16500 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر iPhone 15 حوالى 900 دولار (أي ما يعادل 27800 جنيه مصري)، يعد كلا الهاتفين بأداء عالي المستوى وكاميرات استثنائية وتجربة مستخدم لا مثيل لها، مهما كان اختيارك، فأنك ستحصل على جهاز رائع.