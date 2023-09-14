هل تستحق هواتف آبل الجديدة الشراء؟.. أبرز 5 تغييرات في iPhone 15

تأتي سلسلة iPhone 15 مع بعض الميزات المثيرة بما في ذلك وجود منفذ شحن USB من النوع C وتعمل بمعالج آبل الجديد Apple A17 Bionic المبني على عملية 3 نانومتر، على الصعيد العام تأتي طرازات iPhone 15 تصل مع ترقيات كبيرة منذ iPhone 11 الذي ظهر لأول مرة في عام 2019، سنستعرض إليك فيما يلي بعض الميزات الجديدة التي تتميز بها تشكيلة هواتف آيفون لعام 2023.

أبرز 5 تغييرات في iPhone 15



1. القدرة على الحد من شحن البطارية:

زودت آبل نظام اتشغيل iOS 17، بميزة جديدة مخصصة لهواتف آيفون 15، والتي تمنحك القدرة على الحد من شحن البطارية لتحقيق أقصى قدر من صحة البطارية إذا قمت بشحنها طوال الليل، وهذه الميزة متاحة بالفعل على نظام أندرويد وبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وفي السابق، كان نظام iOS يقوم بتنبيه المستخدم عندما يصل مستوى البطارية إلى 100%، لكن ليس لديه القدرة على الحد من الشحن، ولكن مع هواتف iPhone 15، ستكون هذه الميزة بمثابة تغيير كبير للمستخدمين الذين يفكرون في صحة البطارية، وفي الوقت نفسه لن يشعروا بالقلق مع وضع الهاتف على الشحن طوال الليل.

2. الجزيرة الديناميكية:

قدمت شركة آبل ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island لطرز iPhone 14 Pro خلال العام الماضي، مما جعل كل عشاق التكنولوجيا يذهلون بهذه الميزة، ويرجع السبب إن ميزة Dynamic Island عبارة عن فتحة على شكل حبة تحتوي على مستشعر الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار المسؤولة عن Face ID، وفي هذا العام قامت الشركة بتحسين واجهة مستخدم البرنامج بذكاء للعمل مع Dynamic Island، والآن أصبح بإمكان هذه الميزة عرض معلومات متنوعة مثل المكالمات الواردة والإشعارات والتنقل خطوة بخطوة وتشغيل الموسيقى والمزيد، كما يمكن أيضا أن تتوسع إلى حجم أكبر للوصول إلى وظائف مختلفة أو تشغيل التطبيقات، وبالتالي تعمل كاختصار متعدد المهام.

3. منفذ شحن USB-C:

التزمت آبل على مدار 11 عاما بإضافة منفذ شحن Lightning الخاص بها، والذي تم تقديمه في عام 2012، ولأول مرة أصبحت تشكيلة iPhone 15 بأكملها تحتوي على منفذ شحن USB-C للتوافق مع المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي، ويعني التبديل إلى موصل جديد أنه في المرة القادمة التي ينفد فيها شحن هاتف آيفون الخاص بك، يمكنك استخدام أي كابل شحن USB-C حتي لو لم يكن مخصصا لأجهزة آيفون، والذي يستخدم إلى حد كبير لشحن معظم الأجهزة اليوم.

4. ترقيات كبيرة للكاميرا:

قامت شركة آبل بترقية أحدث جيل من iPhone 15 غير الاحترافي وهو قسم الكاميرا، فخلال السنوات السابقة اعتادت عملاقة التكنولوجيا على تزويد إصدارات آيفون العادية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل، والآن، يتميز هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر Sony بدقة 48 ميجابكسل تمت ترقيته بشكل كبير مع فتحة f / 1.6 وخيار تقريب 2x الذي يجب أن يقدم صورًا بدقة أعلى وتفاصيل محسنة. تظل العدسة الثانوية ذات الزاوية الواسعة للغاية وكاميرا السيلفي الأمامية دون تغيير مع مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، وستقوم ميزة التعلم الآلي تلقائيا باكتشاف ما إذا كان هناك شخص أو حيوان أليف في الصور ويتحول لإضافة تأثير البوكيه.