عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل تستحق هواتف آبل الجديدة الشراء؟.. أبرز 5 تغييرات في iPhone 15

آيفون 15
آيفون 15

تأتي سلسلة iPhone 15 مع بعض الميزات المثيرة بما في ذلك وجود منفذ شحن USB من النوع C وتعمل بمعالج آبل الجديد Apple A17 Bionic المبني على عملية 3 نانومتر، على الصعيد العام تأتي طرازات iPhone 15 تصل مع ترقيات كبيرة منذ iPhone 11 الذي ظهر لأول مرة في عام 2019، سنستعرض إليك فيما يلي بعض الميزات الجديدة التي تتميز بها تشكيلة هواتف آيفون لعام 2023.

أبرز 5 تغييرات في iPhone 15


1. القدرة على الحد من شحن البطارية:

زودت آبل نظام اتشغيل iOS 17، بميزة جديدة مخصصة لهواتف آيفون 15، والتي تمنحك القدرة على الحد من شحن البطارية لتحقيق أقصى قدر من صحة البطارية إذا قمت بشحنها طوال الليل، وهذه الميزة متاحة بالفعل على نظام أندرويد وبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

 

 

أقوى وأغلى أيفون.. سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max

سعر ومواصفات iPhone 15 Plus رسميا

 

وفي السابق، كان نظام iOS يقوم بتنبيه المستخدم عندما يصل مستوى البطارية إلى 100%، لكن ليس لديه القدرة على الحد من الشحن، ولكن مع هواتف iPhone 15، ستكون هذه الميزة بمثابة تغيير كبير للمستخدمين الذين يفكرون في صحة البطارية، وفي الوقت نفسه لن يشعروا بالقلق مع وضع الهاتف على الشحن طوال الليل.

2. الجزيرة الديناميكية:

قدمت شركة آبل ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island لطرز iPhone 14 Pro خلال العام الماضي، مما جعل كل عشاق التكنولوجيا يذهلون بهذه الميزة، ويرجع السبب إن ميزة Dynamic Island عبارة عن فتحة على شكل حبة تحتوي على مستشعر الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار المسؤولة عن Face ID، وفي هذا العام قامت الشركة بتحسين واجهة مستخدم البرنامج بذكاء للعمل مع Dynamic Island، والآن أصبح بإمكان هذه الميزة عرض معلومات متنوعة مثل المكالمات الواردة والإشعارات والتنقل خطوة بخطوة وتشغيل الموسيقى والمزيد، كما يمكن أيضا أن تتوسع إلى حجم أكبر للوصول إلى وظائف مختلفة أو تشغيل التطبيقات، وبالتالي تعمل كاختصار متعدد المهام.

3. منفذ شحن USB-C:

التزمت آبل على مدار 11 عاما بإضافة منفذ شحن Lightning الخاص بها، والذي تم تقديمه في عام 2012، ولأول مرة أصبحت تشكيلة iPhone 15 بأكملها تحتوي على منفذ شحن USB-C للتوافق مع المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي، ويعني التبديل إلى موصل جديد أنه في المرة القادمة التي ينفد فيها شحن هاتف آيفون الخاص بك، يمكنك استخدام أي كابل شحن USB-C حتي لو لم يكن مخصصا لأجهزة آيفون، والذي يستخدم إلى حد كبير لشحن معظم الأجهزة اليوم.

4. ترقيات كبيرة للكاميرا:

قامت شركة آبل بترقية أحدث جيل من iPhone 15 غير الاحترافي وهو قسم الكاميرا، فخلال السنوات السابقة اعتادت عملاقة التكنولوجيا على تزويد إصدارات آيفون العادية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل، والآن، يتميز هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر Sony بدقة 48 ميجابكسل تمت ترقيته بشكل كبير مع فتحة f / 1.6 وخيار تقريب 2x الذي يجب أن يقدم صورًا بدقة أعلى وتفاصيل محسنة. تظل العدسة الثانوية ذات الزاوية الواسعة للغاية وكاميرا السيلفي الأمامية دون تغيير مع مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، وستقوم ميزة التعلم الآلي تلقائيا باكتشاف ما إذا كان هناك شخص أو حيوان أليف في الصور ويتحول لإضافة تأثير البوكيه.

iphone 15 سلسلة iPhone 15 هواتف آيفون 15 مميزات آيفون 15 سعر آيفون 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

أقوى وأغلى أيفون.. سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max

صفقة رابحة.. كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro من آبل

بعد التحديث الأخير.. اعرف ازاي تقفل دردشات واتساب بشكل سري

يبدأ من 25 ألف جنيه| تفاصيل هواتف iPhone 15.. جوانب تيتانيوم ووداعا مشكلة الشاحن

سعر ومواصفات iPhone 15 Plus رسميا

أقوى فلاجشيب في تاريخها.. موبايل مطور من هواوي يقهر آيفون

سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد من آبل

بكاميرا 50 ميجابكسل.. لافا تطلق موبايل أندرويد لمحدودي الدخل

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. معاش إضافي للمؤمن عليه طبقا لهذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

تامر أمين يهاجم الغرب بسبب ليبيا : سياستكم منحطة .. فيديو

مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

بسبب الفيديو الإباحي | بيان عاجل من ريال مدريد بشأن اتهام لاعبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ