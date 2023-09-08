ريلمي يتفوق على أوبو.. مقارنة شاملة بين Reno 10 وRealme GT 5

تم الإعلان عن هاتف ريلمي Realme GT 5 في شهر أغسطس 2023 في الصين، ويتميز بمواصفات قوية بسعر مناسب، في حين يتوفر هاتف أوبو OPPO Reno 10 في الأسواق، الذي تم إصداره في مايو 2023، ويتمتع بمواصفات شبة رائدة بسعر منافس، لذا Yن كنت تتساءل أيهما أفضل؛ سنساعدك في هذا التقرير على معرفة الفرق بين أحدث هواتف الفئة المتوسطة.

مقارنة بين هاتفي OPPO Reno 10 و Realme GT 5

التصميم



يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme GT 5 بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار معدني، من ناحية أخرى، بينما يتميز هاتف أوبو OPPO Reno10 بواجهة زجاجية من الأمام والخلف مع إطار من البلاستيك.

الشاشة



يحتوي هاتف ريلمي Realme GT 5 على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ودعم HDR10+.

بينما يحتوي هاتف أوبو OPPO Reno10، على شاشة من نوع AMOLED أصغر قليلا بقياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10+، لذا فأن هاتف ريلمي يتفوق على شاشة بمعدل تحديث عالي عن منافسه من أوبو.

المواصفات والبرامج



يعمل كلا الهاتفين الذكيين بنظام التشغيل Android 13، ولكن هاتف Realme GT 5 يستخدم واجهة ريلمي Realme UI 4.0 بينما يحتوي هاتف OPPO Reno10 على واجهة أوبو ColorOS 13.1.

في حين يتم تشغيل هاتف Realme GT 5 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 بينما يستخدم هاتف OPPO Reno10 معالج من نوع Snapdragon 778G، لذا فأن هاتف ريلمي يتمتع بمعالج قوى ينتمي لفئة الهواتف الرائدة.

ويتمتع Realme GT 5 بخيارات ذاكرة وصول عشوائي أعلى، مع تكوينات بسعة 12 جيجابايت و16 جيجابايت، مقارنة بخيارات OPPO Reno10 ذات 8 جيجابايت و12 جيجابايت.

الكاميرات

يتميز هاتف Realme GT 5 بإعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي هاتف OPPO Reno10 أيضًا على إعداد كاميرا ثلاثية، ولكن مع كاميرا رئيسية بدقة أعلى تبلغ 64 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل مع تكبير بصري، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، يحتوي هاتف Reno10 على عدسة مقربة غير شائعة في هذا القطاع.

لذا يتفوق هاتف أوبو في هذا القطاع حيث يقدم مجموعة متنوعة من ميزات الكاميرا بما في ذلك المقربة.

البطارية



يأتي هاتف Realme GT 5 مزودا ببطارية أكبر تبلغ سعتها 5240 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 150 وات، حيث تشحن ما يصل إلى 50% من البطارية في 7 دقائق، ويحتوي OPPO Reno10 على بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات، مما يسمح بشحن 50٪ في 11 دقيقة.

السعر



يبلغ سعر هاتف Realme GT 5، حوالي 11.100 جنيه مصري.

بينما يبدأ سعر هاتف OPPO Reno10 من 15.500 جنيه مصري.

لذا يتفوق هاتف Realme GT 5 على هاتف أوبو OPPO Reno10، من حيث السعر والمواصفات.